'Vingadores: Ultimato Encore' ganha vídeo promocional com Robert Downey Jr. e Chris Evans

A Marvel divulgou nesta terça-feira, 25, um novo vídeo promocional de Vingadores: Ultimato Encore, com Robert Downey Jr. e Chris Evans comentando o lançamento original do filme e anunciando a pré-venda dos ingressos para a nova versão.

No vídeo, os atores relembram a chegada de "Vingadores: Ultimato" aos cinemas, há mais de sete anos, e apresentam o relançamento como uma oportunidade de reviver a experiência nas telas.

O Vingadores: Ultimato Encore terá uma introdução inédita, conteúdo adicional e uma nova cena pós-créditos. A nova versão também contará com um conteúdo exclusivo relacionado a Vingadores: Doutor Destino, que chega aos cinemas em dezembro.

O relançamento marca o retorno de Ultimato aos cinemas após sete anos e conecta o encerramento da Saga do Infinito ao próximo filme da franquia.

No Brasil, Vingadores: Ultimato Encore estreia em 24 de setembro. Já Vingadores: Doutor Destino chega aos cinemas em 17 de dezembro.

Assista ao vídeo:

New promo for ‘AVENGERS ENDGAME: ENCORE’. In theaters September 25. pic.twitter.com/WfnJrM58PY — MCU Film News (@MCUFilmNews) August 25, 2026

Pré-venda de ingressos está disponível

Os fãs da Marvel terão mais uma oportunidade de assistir a "Vingadores: Ultimato" nos cinemas. O filme retorna às telonas com a versão "Encore", e a pré-venda de ingressos já está disponível.

Para a compra antecipada de ingressos, o público deve acessar a plataforma ingressos.com, que concentra a venda para as sessões previstas no circuito nacional. Os ingressos já estão disponíveis.

Os fãs da Marvel também podem aproveitar para comprar um combo de pipoca com balde especial feito para o lançamento. O item colecionável faz referência ao traje do Homem de Ferro, personagem crucial na saga e no filme.