Braço quebrado e ligação de Trump: Copa do Mundo coleciona cenas 'surreais'

A Copa do Mundo de 2026 foi palco de grandes confrontos e campanhas históricas. Ao mesmo tempo, o torneio produziu uma coleção de episódios que ganharam vida própria nas redes sociais. Memes, vídeos virais, festas nas arquibancadas e até uma lesão durante uma comemoração mostraram que o Mundial também é feito de histórias capazes de atravessar fronteiras muito além do futebol.

A "Endrickfobia" virou a piada da Copa

Nenhum meme brasileiro teve tanto alcance durante a competição quanto a brincadeira envolvendo Endrick e Carlo Ancelotti. A pouca utilização do atacante fez torcedores criarem a chamada "Endrickfobia", uma sequência de montagens que retratava o treinador em situações absurdas para evitar colocar o jovem em campo.

As publicações se multiplicaram nas redes sociais e passaram a envolver filmes, séries, programas de TV e personagens históricos. O tema se tornou um dos assuntos mais comentados da Copa e acabou repercutindo até fora do Brasil, transformando Endrick em um dos protagonistas da internet durante o torneio.

*se cair da ponte tem que colocar o endrick* Ancelotti: pic.twitter.com/q18htsAa83 — drogba gremista (@drogbagfbpa) June 19, 2026

Vini Jr., Haaland e "As Branquelas"

Outro fenômeno nasceu de um vídeo criado pelo designer gaúcho Alexandre Kazuo Kubo. Utilizando inteligência artificial, ele colocou Vinicius Júnior e Erling Haaland na clássica cena de "As Branquelas", em que os personagens cantam "A Thousand Miles" dentro de um carro.

O vídeo viralizou rapidamente, ultrapassou milhões de visualizações e chegou aos próprios jogadores. Haaland entrou na brincadeira e sugeriu nas redes sociais que os dois recriassem a cena, enquanto Vinicius respondeu com bom humor. O meme ainda recebeu reação do ator Terry Crews, um dos protagonistas do filme, ampliando sua repercussão internacional.

🚨🚨| Erling Haaland comments on a viral AI edit featuring him & Vinicius Jr… he asks the Brazilian to 𝐑𝐄𝐂𝐑𝐄𝐀𝐓𝐄 it. 🤣❤️ Vini replied: ‘HAHAHAHAHAHAH’🇧🇷🤝🇳🇴pic.twitter.com/bOkpiePcFd — Goals Side (@goalsside) July 3, 2026

Uma comemoração que terminou no hospital

A classificação da Inglaterra sobre o México, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, ganhou um capítulo inesperado após o apito final. O meio-campista Jordan Henderson correu em direção à torcida para celebrar a vaga nas quartas de final e tentou pular uma placa de publicidade.

estou obcecado com a história do jordan henderson que tá fora da copa do mundo pq QUEBROU O BRAÇO tentando pular uma placa de publicidade comemorando a vitória da inglaterra pic.twitter.com/ZKaYE7Fw9G — daviiii (@steImas) July 7, 2026

Na queda, o jogador sofreu uma grave lesão no punho. Henderson precisou ser atendido ainda no gramado, deixou o estádio de maca, foi levado ao hospital e acabou tendo indicação de cirurgia, encerrando sua participação na Copa do Mundo. A imagem do inglês sendo retirado com oxigênio rapidamente circulou pelo mundo.

Jordan Henderson somehow managed to play zero minutes, pick up a yellow card, and break his arm without kicking a ball. I just hope he's fit enough to keep hosting the card games and running the football quiz. 🤣🤣 pic.twitter.com/PcO0Xieii2 — TheEuropeanLad (@ThaEuropeanLad) July 6, 2026

Wonderwall e remada viking

As arquibancadas também protagonizaram um dos duelos mais marcantes do Mundial. A torcida inglesa transformou "Wonderwall", clássico da banda Oasis, em um enorme coral antes e depois das partidas. Do outro lado, os noruegueses também estão fazendo sucesso com uma remada viking, coreografia inspirada nos antigos navegadores escandinavos.

wonderwall really is englands national anthem pic.twitter.com/gQUR5YgYK4 — paige ☆ (@shakermakerxo) July 1, 2026

As duas manifestações se tornaram marcas registradas da Copa e ajudaram a criar uma atmosfera única nos estádios. O encontro entre Inglaterra e Noruega nas quartas de final promete colocar frente a frente duas das torcidas mais comentadas de toda a competição.

Agora aguenta a humilhação.

Remada viking após vitória da Noruega sobre o Brasil. pic.twitter.com/iZQkMvI7hb — Rafael Fontana (@RafaelFontana) July 5, 2026

Mbappé ganha apelido inspirado em ditador africano

Outro episódio que movimentou a Copa aconteceu nos bastidores da seleção francesa. Kylian Mbappé passou a ser chamado por alguns companheiros de "Mobutu", em referência ao ditador congolês Mobutu Sese Seko, que governou o antigo Zaire por mais de três décadas.

O apelido surgiu como uma brincadeira com a influência exercida pelo atacante dentro da seleção francesa. O termo acabou vazando para a imprensa durante o Mundial e rapidamente viralizou nas redes sociais.

Ditador Mbappé, você tem uma missão! Vingue-se por aquele episódio de 2022! pic.twitter.com/UBeTaVDPUt — Anfield Guys (@anfieldguys) July 7, 2026

Trump entra em campo por Balogun

A vitória da Bélgica sobre os Estados Unidos nas oitavas de final ganhou um capítulo político antes da bola rolar. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, telefonou ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, pedindo a revisão da expulsão do atacante Folarin Balogun, que havia recebido cartão vermelho nos minutos finais da partida.

A Fifa decidiu retirar a suspensão automática do jogador, permitindo que Balogun ficasse à disposição da seleção americana no duelo com a Bélgica. A decisão provocou forte reação da Uefa e da própria Bélgica, que afirmou que a entidade máxima do futebol havia comprometido a credibilidade das regras disciplinares ao abrir uma exceção após uma intervenção política.

O episódio rapidamente dominou o noticiário esportivo internacional e se transformou em um dos acontecimentos mais inesperados da Copa do Mundo.

Após a vitória da Bélgica por 3 a 1, na última segunda-feira, 6, foi comemorada com uma provocação: os jogadores imitaram a 'dancinha' do presidente dos Estados Unidos.

Belgium’s team celebrated their victory over the US by mocking Trump’s signature double jerk off dance move. pic.twitter.com/emvy5tK6Xr — Anonymous (@YourAnonCentral) July 7, 2026

Mundial chega à reta final

Com o início das quartas de final, a Copa do Mundo de 2026 está a poucos jogos do fim. Marcado para o dia 19 de julho, no MetLife Stadium, o torneio já fez história, sendo o primeiro dividido entre três países — Estados Unidos, México e Canadá, além de ser o primeiro a ter o modelo "SuperBowl" de show de encerramento (até agora, os nomes confirmados são Shakira, Madonna e BTS).

Até a decisão, o Mundial seguirá em busca de um campeão. As histórias mais curiosas, porém, já garantiram um lugar na memória dos torcedores.