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Braço quebrado e ligação de Trump: Copa do Mundo coleciona cenas 'surreais'

Do humor às comemorações inusitadas, o torneio entregou episódios que ficarão na memória dos torcedores

Copa do Mundo: Além da disputa pelo título, a Copa produziu histórias curiosas que ultrapassaram as quatro linhas (Imagem gerada por IA/EXAME)

Copa do Mundo: Além da disputa pelo título, a Copa produziu histórias curiosas que ultrapassaram as quatro linhas (Imagem gerada por IA/EXAME)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 8 de julho de 2026 às 07h00.

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A Copa do Mundo de 2026 foi palco de grandes confrontos e campanhas históricas. Ao mesmo tempo, o torneio produziu uma coleção de episódios que ganharam vida própria nas redes sociais. Memes, vídeos virais, festas nas arquibancadas e até uma lesão durante uma comemoração mostraram que o Mundial também é feito de histórias capazes de atravessar fronteiras muito além do futebol.

A "Endrickfobia" virou a piada da Copa

Nenhum meme brasileiro teve tanto alcance durante a competição quanto a brincadeira envolvendo Endrick e Carlo Ancelotti. A pouca utilização do atacante fez torcedores criarem a chamada "Endrickfobia", uma sequência de montagens que retratava o treinador em situações absurdas para evitar colocar o jovem em campo.

As publicações se multiplicaram nas redes sociais e passaram a envolver filmes, séries, programas de TV e personagens históricos. O tema se tornou um dos assuntos mais comentados da Copa e acabou repercutindo até fora do Brasil, transformando Endrick em um dos protagonistas da internet durante o torneio.

Vini Jr., Haaland e "As Branquelas"

Outro fenômeno nasceu de um vídeo criado pelo designer gaúcho Alexandre Kazuo Kubo. Utilizando inteligência artificial, ele colocou Vinicius Júnior e Erling Haaland na clássica cena de "As Branquelas", em que os personagens cantam "A Thousand Miles" dentro de um carro.

O vídeo viralizou rapidamente, ultrapassou milhões de visualizações e chegou aos próprios jogadores. Haaland entrou na brincadeira e sugeriu nas redes sociais que os dois recriassem a cena, enquanto Vinicius respondeu com bom humor. O meme ainda recebeu reação do ator Terry Crews, um dos protagonistas do filme, ampliando sua repercussão internacional.

Uma comemoração que terminou no hospital

A classificação da Inglaterra sobre o México, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, ganhou um capítulo inesperado após o apito final. O meio-campista Jordan Henderson correu em direção à torcida para celebrar a vaga nas quartas de final e tentou pular uma placa de publicidade.

Na queda, o jogador sofreu uma grave lesão no punho. Henderson precisou ser atendido ainda no gramado, deixou o estádio de maca, foi levado ao hospital e acabou tendo indicação de cirurgia, encerrando sua participação na Copa do Mundo. A imagem do inglês sendo retirado com oxigênio rapidamente circulou pelo mundo.

Wonderwall e remada viking

As arquibancadas também protagonizaram um dos duelos mais marcantes do Mundial. A torcida inglesa transformou "Wonderwall", clássico da banda Oasis, em um enorme coral antes e depois das partidas. Do outro lado, os noruegueses também estão fazendo sucesso com uma remada viking, coreografia inspirada nos antigos navegadores escandinavos.

As duas manifestações se tornaram marcas registradas da Copa e ajudaram a criar uma atmosfera única nos estádios. O encontro entre Inglaterra e Noruega nas quartas de final promete colocar frente a frente duas das torcidas mais comentadas de toda a competição.

Mbappé ganha apelido inspirado em ditador africano

Outro episódio que movimentou a Copa aconteceu nos bastidores da seleção francesa. Kylian Mbappé passou a ser chamado por alguns companheiros de "Mobutu", em referência ao ditador congolês Mobutu Sese Seko, que governou o antigo Zaire por mais de três décadas.

O apelido surgiu como uma brincadeira com a influência exercida pelo atacante dentro da seleção francesa. O termo acabou vazando para a imprensa durante o Mundial e rapidamente viralizou nas redes sociais.

Trump entra em campo por Balogun

A vitória da Bélgica sobre os Estados Unidos nas oitavas de final ganhou um capítulo político antes da bola rolar. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, telefonou ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, pedindo a revisão da expulsão do atacante Folarin Balogun, que havia recebido cartão vermelho nos minutos finais da partida.

A Fifa decidiu retirar a suspensão automática do jogador, permitindo que Balogun ficasse à disposição da seleção americana no duelo com a Bélgica. A decisão provocou forte reação da Uefa e da própria Bélgica, que afirmou que a entidade máxima do futebol havia comprometido a credibilidade das regras disciplinares ao abrir uma exceção após uma intervenção política.

O episódio rapidamente dominou o noticiário esportivo internacional e se transformou em um dos acontecimentos mais inesperados da Copa do Mundo.

Após a vitória da Bélgica por 3 a 1, na última segunda-feira, 6, foi comemorada com uma provocação: os jogadores imitaram a 'dancinha' do presidente dos Estados Unidos.

Mundial chega à reta final

Com o início das quartas de final, a Copa do Mundo de 2026 está a poucos jogos do fim. Marcado para o dia 19 de julho, no MetLife Stadium, o torneio já fez história, sendo o primeiro dividido entre três países — Estados Unidos, México e Canadá, além de ser o primeiro a ter o modelo "SuperBowl" de show de encerramento (até agora, os nomes confirmados são Shakira, Madonna e BTS).

Até a decisão, o Mundial seguirá em busca de um campeão. As histórias mais curiosas, porém, já garantiram um lugar na memória dos torcedores.

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