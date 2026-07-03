'As Branquelas' na Copa: Haaland e Vini Jr. entram na brincadeira antes de Brasil x Noruega

A rivalidade entre Brasil e Noruega ganhou um aquecimento inesperado antes mesmo do apito inicial.

Enquanto Vini Jr. e Erling Haaland se preparam para decidir uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, a internet transformou o confronto em um festival de memes que rapidamente tomou conta das redes sociais.

'As Branquelas' vira inspiração

O principal fenômeno da vez reúne cenas do clássico filme "As Branquelas" em montagens feitas por torcedores. Com ajuda de inteligência artificial e edições de vídeo, Vini Jr. aparece no papel de Latrell Spencer, personagem vivido por Terry Crews, enquanto Haaland assume o lugar de uma das protagonistas da comédia, recriando momentos marcantes do longa.

A brincadeira ganhou ainda mais repercussão depois que os próprios jogadores entraram na onda. Nos comentários de uma das publicações, Haaland marcou Vini Jr. e escreveu: "Nós precisamos recriar isso". O atacante brasileiro respondeu com risadas, aumentando a repercussão da interação entre os dois às vésperas do duelo pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

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Virginia entra na brincadeira

O humor dos internautas foi além das referências cinematográficas. Em outra leva de memes, Haaland passou a ser comparado à influenciadora Virginia Fonseca, ex-namorada de Vinicius Júnior, que também tem cabelos loiros.

Vini Jr domingo: pic.twitter.com/MwXf4ZACoR — musa dos meme (@musadosmeme) July 1, 2026

Clima de decisão também fora de campo

A rivalidade entre Vini Jr. e Haaland já carregava enorme expectativa por reunir dois dos principais atacantes da atualidade. Faltando poucos dias para o duelo das oitavas de final, marcado para domingo, às 17h (horário de Brasília), em Nova Jersey, Vini Jr. e Haaland também protagonizaram uma verdadeira disputa de criatividade entre os torcedores, que transformaram o confronto em memes que se espalharam pela internet.

O vini jr mostrando que é mais bnt que o haaland pic.twitter.com/RMyMMDxBgb — Luan LADO 🅱️ (@Enejota87) July 1, 2026

Onde assistir Brasil x Noruega?

A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo e pelo SporTV. O torcedor também poderá acompanhar o confronto pelo Globoplay, pela CazéTV, pelo SBT e pela N Sports.

O Brasil chega às oitavas embalado pela vitória de virada sobre o Japão. A Noruega, por sua vez, avançou após eliminar a Costa do Marfim. Além da vaga nas quartas de final, o confronto chama atenção por um retrospecto favorável aos europeus: em quatro encontros entre as seleções, os noruegueses seguem invictos, com duas vitórias e dois empates.