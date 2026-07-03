Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

'As Branquelas' na Copa: Haaland e Vini Jr. entram na brincadeira antes de Brasil x Noruega

Montagens com inteligência artificial e referências ao filme 'As Branquelas' viralizam às vésperas do duelo entre Brasil e Noruega pela Copa do Mundo

Vini Jr. e Haaland: o clima das oitavas de final ganhou um capítulo à parte na internet, com criatividade, humor e provocações entre brasileiros e noruegueses (Reprodução / Rede Sociais)

Vini Jr. e Haaland: o clima das oitavas de final ganhou um capítulo à parte na internet, com criatividade, humor e provocações entre brasileiros e noruegueses (Reprodução / Rede Sociais)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 3 de julho de 2026 às 07h29.

Tudo sobreCopa do Mundo
Saiba mais

A rivalidade entre Brasil e Noruega ganhou um aquecimento inesperado antes mesmo do apito inicial.

Enquanto Vini Jr. e Erling Haaland se preparam para decidir uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, a internet transformou o confronto em um festival de memes que rapidamente tomou conta das redes sociais.

'As Branquelas' vira inspiração

O principal fenômeno da vez reúne cenas do clássico filme "As Branquelas" em montagens feitas por torcedores. Com ajuda de inteligência artificial e edições de vídeo, Vini Jr. aparece no papel de Latrell Spencer, personagem vivido por Terry Crews, enquanto Haaland assume o lugar de uma das protagonistas da comédia, recriando momentos marcantes do longa.

A brincadeira ganhou ainda mais repercussão depois que os próprios jogadores entraram na onda. Nos comentários de uma das publicações, Haaland marcou Vini Jr. e escreveu: "Nós precisamos recriar isso". O atacante brasileiro respondeu com risadas, aumentando a repercussão da interação entre os dois às vésperas do duelo pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

Virginia entra na brincadeira

O humor dos internautas foi além das referências cinematográficas. Em outra leva de memes, Haaland passou a ser comparado à influenciadora Virginia Fonseca, ex-namorada de Vinicius Júnior, que também tem cabelos loiros. 

Clima de decisão também fora de campo

A rivalidade entre Vini Jr. e Haaland já carregava enorme expectativa por reunir dois dos principais atacantes da atualidade. Faltando poucos dias para o duelo das oitavas de final, marcado para domingo, às 17h (horário de Brasília), em Nova Jersey, Vini Jr. e Haaland também protagonizaram uma verdadeira disputa de criatividade entre os torcedores, que transformaram o confronto em memes que se espalharam pela internet.

Onde assistir Brasil x Noruega?

A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo e pelo SporTV. O torcedor também poderá acompanhar o confronto pelo Globoplay, pela CazéTV, pelo SBT e pela N Sports.

O Brasil chega às oitavas embalado pela vitória de virada sobre o Japão. A Noruega, por sua vez, avançou após eliminar a Costa do Marfim. Além da vaga nas quartas de final, o confronto chama atenção por um retrospecto favorável aos europeus: em quatro encontros entre as seleções, os noruegueses seguem invictos, com duas vitórias e dois empates.

Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoMemesRedes sociais

Mais de Pop

Noiva de Cristiano Ronaldo revela interior de aeronave milionária durante a Copa

Por que os Minions falam daquele jeito? Criador explica a origem do fenômeno

'American Horror Story' revela visual surpreendente de Paul Anthony Kelly para a 13ª temporada

Depois de conquistar os cinemas, 'Devoradores de Estrelas' chega ao streaming nesta semana

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

Por onde começar na IA: 3 processos facilmente otimizados

Esporte

Brasil x Noruega: 88,1% apostam em vitória brasileira por 2x1 nas oitavas de final

Casual

'Legalmente Loira', 'Obsessão' e mais: o que assistir no fim de semana?

EXAME Agro

Menos volume e mais valor: como o Ozempic deve mudar o consumo de carne