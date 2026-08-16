De onde vieram os X-Men de 'Vingadores: Doutor Destino'? Entenda a conexão da Fox com a Marvel

Os X-Men que estarão em "Vingadores: Doutor Destino" têm uma origem bem específica: eles vêm do universo dos filmes produzidos pela 20th Century Fox. A Marvel Studios está levando esses personagens para sua atual história do multiverso, preservando os atores que ajudaram a construir a franquia mutante no cinema.

Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden, Rebecca Romijn, Alan Cumming e Kelsey Grammer voltam como Professor X, Magneto, Ciclope, Mística, Noturno e Fera, respectivamente. Channing Tatum também participa como Gambit, personagem que interpretou em "Deadpool & Wolverine".

Os mesmos X-Men dos filmes da Fox?

A principal pista está no próprio elenco. Os atores escolhidos pela Marvel são os mesmos que interpretaram esses personagens na antiga franquia dos X-Men.

Patrick Stewart, por exemplo, volta como Charles Xavier depois de ter aparecido como Professor X em diversos filmes da Fox. Ian McKellen também retorna como Magneto, enquanto James Marsden reprisa Scott Summers, o Ciclope da trilogia original.

Rebecca Romijn retorna como Mística, Alan Cumming como Noturno e Kelsey Grammer como Fera. A escalação foi apresentada pela Marvel Studios como o retorno dos personagens clássicos dos filmes dos X-Men.

A própria Marvel já havia começado a estabelecer essa ponte. Stewart apareceu como uma variante do Professor X em "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" (2022), enquanto Grammer voltou como Fera em "As Marvels" (2023).

Qual é o universo dos X-Men?

A resposta passa pela lógica do multiverso. Os X-Men de Stewart, McKellen, Marsden e companhia pertencem a uma realidade própria, separada da Terra-616, onde vivem os principais personagens do atual Universo Cinematográfico da Marvel.

Essa distinção permite que os personagens mantenham sua história anterior e, ao mesmo tempo, encontrem versões de outros heróis da Marvel.

O conceito combina diretamente com a proposta de "Vingadores: Doutor Destino", que reúne personagens vindos de diferentes realidades.

Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, explicou, durante uma entrevista coletiva em junho de 2025, que o novo filme envolve uma ameaça em que diferentes mundos literalmente colidem. Segundo ele, esse cenário permitirá colocar personagens de universos distintos juntos, incluindo o Quarteto Fantástico e os X-Men.

O que aconteceu com o universo cinematográfico dos X-Men?

A franquia dos X-Men passou por diferentes linhas temporais ao longo dos filmes da Fox.

"X-Men: Dias de um Futuro Esquecido" (2014) é especialmente importante para entender essa situação. O longa utiliza viagens no tempo para alterar acontecimentos do passado e cria uma nova configuração para a história dos mutantes.

Por isso, personagens que morreram ou tiveram destinos diferentes em determinados filmes podem existir em outra configuração temporal. O próprio final de "Dias de um Futuro Esquecido" mostra personagens como Ciclope e Jean Grey vivos novamente no futuro.

A Marvel pode trabalhar com essa versão da continuidade ao trazer os personagens para "Vingadores: Doutor Destino", embora os detalhes exatos de como a linha temporal dos X-Men se encaixa na trama ainda não tenham sido revelados.

E a conexão com 'Deadpool & Wolverine'?

A conexão com "Deadpool & Wolverine" também é importante. O filme de 2024 apresentou personagens da antiga franquia da Fox dentro de uma história diretamente ligada ao multiverso da Marvel Studios. Hugh Jackman voltou como Wolverine, enquanto Channing Tatum aparece como Gambit.

A produção funcionou como uma ponte entre a antiga franquia e o MCU. Em entrevista ao Marvel.com, em agosto de 2025, Kevin Feige afirmou que "Deadpool & Wolverine" havia apenas começado a explorar a conexão entre os personagens da antiga franquia e o MCU, enquanto "Doutor Destino" levaria essa ideia ainda mais longe.

Eles serão os X-Men definitivos do MCU?

Não. Na verdade, a Marvel Studios já trabalha em um novo filme dos X-Men, com uma geração diferente de atores. O longa será dirigido por Jake Schreier e tem previsão de estreia para 2028. Sadie Sink já foi confirmada como Jean Grey.

Isso indica que os personagens de "Vingadores: Doutor Destino" funcionam dentro da lógica do multiverso e da continuidade dos filmes da Fox. A nova formação dos X-Men do MCU seguirá outro caminho.

Quando 'Vingadores: Doutor Destino' estreia?

"Vingadores: Doutor Destino" tem estreia marcada para 17 de dezembro de 2026. O filme será dirigido por Joe e Anthony Russo e terá Robert Downey Jr. como Victor von Doom, o Doutor Destino.

Além dos X-Men, "Doutor Destino" reunirá personagens de diferentes núcleos da Marvel. Entre os nomes confirmados estão os próprios Vingadores, o Quarteto Fantástico e outras produções do MCU. O elenco também inclui personagens de universos anteriores da Marvel, reforçando a proposta multiversal do longa.