Madonna, Shakira e BTS vão liderar megashow na final da Copa do Mundo 2026

Final da Copa: Final em Nova Jersey terá apresentação inspirada no Super Bowl e artistas de alcance global (Reprodução / @shakira/Instagram)
Freelancer
Publicado em 14 de maio de 2026 às 09h34.
A final da Copa do Mundo de 2026 terá, pela primeira vez na história do torneio, um show musical no intervalo da partida. A iniciativa foi confirmada pela Fifa em parceria com a organização Global Citizen e faz parte de uma tentativa da entidade de aproximar o Mundial do modelo de entretenimento visto no Super Bowl da NFL.
O evento acontecerá no MetLife Stadium, em Nova Jersey, no dia 19 de julho de 2026. A produção do espetáculo ficará sob responsabilidade da Global Citizen, organização conhecida por unir música, causas sociais e grandes eventos internacionais e que arrecadará fundos para o Fifa Global Citizen Education Fund, com o objetivo de ampliar o acesso à educação de qualidade e ao futebol para crianças de todo o mundo.
Madonna, Shakira e BTS são os nomes escolhidos para cantar nesse evento. As escolhas tiveram curadoria artística de Chris Martin, vocalista do Coldplay, que participa diretamente da concepção do projeto.
A ideia não surgiu do nada. Em 2025, a Fifa já havia testado um modelo parecido na final do novo Mundial de Clubes, com apresentações de Doja Cat, J Balvin e Tems. A experiência serviu como laboratório para o projeto da Copa do Mundo.
Além do show da final, a Fifa também prepara uma série de eventos musicais ao longo do torneio. A abertura da Copa contará com apresentações espalhadas pelos três países-sede: Estados Unidos, México e Canadá. A cantora Anitta está entre os nomes já anunciados para as festividades iniciais.
A Copa do Mundo de 2026 começa no dia 11 de junho e será disputada até 19 de julho. O torneio também marcará a estreia do novo formato com 48 seleções participantes, ampliando o número de jogos e tornando esta a maior Copa do Mundo já organizada pela Fifa.