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Madonna, Shakira e BTS vão liderar megashow na final da Copa do Mundo 2026

Parceria entre FIFA e Global Citizen promete transformar a decisão do Mundial em um evento musical sem precedentes

Final da Copa: Final em Nova Jersey terá apresentação inspirada no Super Bowl e artistas de alcance global (Reprodução / @shakira/Instagram)

Final da Copa: Final em Nova Jersey terá apresentação inspirada no Super Bowl e artistas de alcance global (Reprodução / @shakira/Instagram)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 14 de maio de 2026 às 09h34.

A final da Copa do Mundo de 2026 terá, pela primeira vez na história do torneio, um show musical no intervalo da partida. A iniciativa foi confirmada pela Fifa em parceria com a organização Global Citizen e faz parte de uma tentativa da entidade de aproximar o Mundial do modelo de entretenimento visto no Super Bowl da NFL.

'Show do intervalo' da final da Copa

O evento acontecerá no MetLife Stadium, em Nova Jersey, no dia 19 de julho de 2026. A produção do espetáculo ficará sob responsabilidade da Global Citizen, organização conhecida por unir música, causas sociais e grandes eventos internacionais e que arrecadará fundos para o Fifa Global Citizen Education Fund, com o objetivo de ampliar o acesso à educação de qualidade e ao futebol para crianças de todo o mundo. 

Madonna, Shakira e BTS são os nomes escolhidos para cantar nesse evento. As escolhas tiveram curadoria artística de Chris Martin, vocalista do Coldplay, que participa diretamente da concepção do projeto.

As regras oficiais do futebol, estabelecidas pela International Football Association Board, determinam que o intervalo das partidas tenha no máximo 15 minutos. Até o momento, a entidade não explicou se pretende alterar essa norma para viabilizar apresentações musicais maiores, nos moldes do tradicional show do intervalo do Super Bowl.

Ideia de shows já foi testada na Copa do Mundo de Clubes

A ideia não surgiu do nada. Em 2025, a Fifa já havia testado um modelo parecido na final do novo Mundial de Clubes, com apresentações de Doja Cat, J Balvin e Tems. A experiência serviu como laboratório para o projeto da Copa do Mundo.

Além do show da final, a Fifa também prepara uma série de eventos musicais ao longo do torneio. A abertura da Copa contará com apresentações espalhadas pelos três países-sede: Estados Unidos, México e Canadá. A cantora Anitta está entre os nomes já anunciados para as festividades iniciais.

Artistas que vão se apresentar na abertura do primeiro jogo nos Estados Unidos, na Copa do Mundo de 2026 (FIFA)

Quando começa a Copa do Mundo?

A Copa do Mundo de 2026 começa no dia 11 de junho e será disputada até 19 de julho. O torneio também marcará a estreia do novo formato com 48 seleções participantes, ampliando o número de jogos e tornando esta a maior Copa do Mundo já organizada pela Fifa.

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