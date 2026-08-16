Terremoto de magnitude 7,7 deixa 53 mortos e mais de 5 mil desabrigados na Indonésia

O número de mortos após o terremoto de magnitude 7,7 que atingiu a Indonésia subiu para 53 neste domingo, 16. Outras 135 pessoas ficaram feridas, mais de 50 delas em estado grave.

O tremor atingiu no sábado a costa da ilha de Flores, no leste do arquipélago. As equipes continuam os trabalhos de busca, resgate e atendimento aos moradores afetados.

A Agência Local de Gestão de Desastres da Indonésia (BPBD, na sigla em indonésio) não divulgou informações sobre possíveis desaparecidos sob os escombros.

Quais regiões foram atingidas pelo terremoto?

As mortes foram registradas em seis distritos da ilha de Flores. Manggarai concentra o maior número de vítimas, com 25 óbitos, seguido por Manggarai Oriental, com 20.

Também foram confirmadas quatro mortes em Sikka, duas em Ende, uma em Nagekeo e uma em Manggarai Ocidental.

Segundo o governador provincial, Emanuel Melkiades Laka Lena, o terremoto causou mortes, ferimentos e danos em moradias e instalações públicas. As atividades das comunidades atingidas também foram interrompidas.

“Estamos nos concentrando na busca e evacuação das vítimas, nos serviços de saúde, no fornecimento de itens de primeira necessidade e abrigos, e na restauração do acesso ao transporte e à infraestrutura afetados”, afirmou o governador.

Mais de 5 mil pessoas estão desabrigadas

Mais de 5 mil moradores de Flores permanecem desabrigados. Parte dos evacuados foi levada para centros públicos de acolhimento, enquanto outros estão em casas de parentes ou conhecidos.

As autoridades continuam compilando e verificando os dados sobre as pessoas retiradas das áreas atingidas.

Terremoto foi seguido por 995 tremores

O terremoto ocorreu por volta das 6h de sábado, no horário local. O epicentro foi localizado a cerca de 62 quilômetros a noroeste de Ende, a cidade mais populosa de Flores.

Após o abalo principal, foram registrados outros 995 tremores na região, conhecidos como réplicas. Desse total, 46 foram sentidos pela população.

Mais de 200 casas sofreram danos

O balanço mais recente aponta que 241 moradias foram danificadas. São 154 imóveis com danos graves, 49 com danos moderados e 38 com danos leves.

Em comunicados anteriores, a agência havia estimado que mais de mil edifícios foram afetados pelo terremoto.

Cerca de 2 milhões de pessoas vivem na ilha de Flores, que tem Ende e Maumere entre suas principais cidades.

A Indonésia está localizada no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, uma área de intensa atividade sísmica e vulcânica formada pela convergência de diferentes placas tectônicas.

*Com informações de EFE