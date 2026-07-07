Suíça derrota Colômbia nos pênaltis e garante vaga nas quartas de final da Copa do Mundo

Colômbia e Suíça se enfrentaram nesta terça-feira, 7, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Após empate sem gols, o classificado foi decidido nos pênaltis, e os colombianos levaram a melhor.

A primeira etapa do confronto foi equilibrada, com as duas seleções criando poucas oportunidades claras de gol. Além disso, nas melhores chances, os goleiros apareceram bem e impediram que a bola parasse no fundo da rede.

O segundo tempo seguiu o roteiro dos primeiros 45 minutos, com poucas chances de gol. Na reta final, a Suíça passou a pressionar mais e até levou perigo à meta colombiana, mas não foi o suficiente para evitar o 0 a 0 e levar a decisão para a prorrogação.

Prorrogação

Na primeira parte do tempo extra, a Colômbia dominou a posse de bola e criou mais oportunidades. A grande chance dos sul-americanos foi uma bola cabeceada no travessão por Lucumí. Já a Suíça conseguiu responder em um contra-ataque, mas parou no goleiro Vargas.

Mas a melhor chance de todas foi no segundo tempo, quando Xhaka recuou errado, nos pés de Campaz, que, de frente para o goleiro suiço, acabou chutando por cima do gol. Assim, o 0 a 0 persistiu no placar, sendo necessária a disputa por pênaltis para definir a seleção classificada.

Pênaltis

Na marca da cal, a Colômbia começou cobrando. Porém, após converter a primeira cobrança, na segunda batida, Davinson Sánchez acertou o travessão. Já a Suíça acabou errando com o terceiro cobrador, Akanji.

Na sequência, Cucho Hernández desperdiçou mais uma cobrança para o lado colombiano. Os suíços, então, converteram os dois pênaltis seguintes e garantiram a classificação.

Quartas de final

Agora, a Suíça vai enfrentar a Argentina nas quartas de final da Copa do Mundo. O confronto será no próximo sábado, 11, às 22h (horário de Brasília), no Arrowhead Stadium, em Kansas.