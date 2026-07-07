Argentina tem virada histórica contra o Egito e garante vaga nas quartas de final da Copa do Mundo

Argentina e Egito se enfrentaram nesta terça-feira, 7, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Os argentinos levaram a melhor, vencendo por 3 a 2, em uma virada histórica, com gols de Cuti Romero, Lionel Messi e Enzo Fernández. Yasser e Zico marcaram para os egípcios.

O duelo ficou marcado pelo equilíbrio no início da partida. A seleção argentina tentou controlar as ações nos primeiros minutos e manter a posse de bola, mas rapidamente encontrou dificuldades diante da forte marcação adversária.

O Egito passou a pressionar a saída de bola da equipe de Lionel Scaloni, fechou os espaços no meio-campo e apostou nos ataques pelos lados do campo. A estratégia funcionou e deu resultado aos 14 minutos, quando Yasser apareceu na área para cabecear para o fundo das redes após cruzamento de Attia, colocando os egípcios em vantagem.

Atrás no placar, a Argentina passou a ter mais espaço para criar e começou a ameaçar. A principal oportunidade veio aos 20 minutos, quando Messi teve a chance de empatar em cobrança de pênalti, mas parou no goleiro Shobeir.

O arqueiro egípcio foi o grande destaque da primeira etapa e evitou o empate argentino em outras duas oportunidades. Primeiro, defendeu uma cabeçada perigosa de Mac Allister e, depois, salvou uma finalização de primeira de Julián Álvarez. Messi ainda levou perigo em cobrança de falta, que acertou a trave, mas a Argentina foi para o intervalo em desvantagem.

Egito tem gol anulado, amplia, mas Argentina vira o joo

Já na segunda etapa, a Argentina seguiu pressionando e buscando o gol, mas quem ampliou foi o Egito, com Zico. O jogador recebeu passe de Salah e finalizou na saída de Dibu Martinez.

No entanto, o árbitro checou o lance no VAR e anulou o gol por falta na origem do lance, em Lisandro Martínez.

Apesar disso, o Egito seguiu embalado e, minutos depois, Zico ampliou o placar, dessa vez com o gol validado. Era o melhor momento da seleção africana no jogo.

Mesmo assim, a Argentina não desistiu do jogo. Aos 34', Cuti Romero marcou o primeiro de uma virada histórica para os hermanos. Minutos depois, Messi empatou o jogo com um belíssimo gol.

O Egito foi para cima e tentou marcar o terceiro, mas a noite era mesmo dos argentinos. Com Enzo Fernández, os hermanos viraram o jogo e garantiram a vitória para as quartas de final.

Agora, esperam o vencedor de Colômbia x Suíça, que se enfrentam às 17h, de Brasília, para conhecer seu adversário da próxima fase da competição.