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Fase de grupos copa 2026

Neymar na Copa do Mundo? Jogador terá idade próxima de Messi em 2030

Aos 38 anos, o camisa 10 da Seleção Brasileira ainda estaria abaixo da idade de Messi e Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo de 2026

Neymar: atacante chegaria à Copa do Mundo de 2030 com 38 anos (Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Neymar: atacante chegaria à Copa do Mundo de 2030 com 38 anos (Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 7 de julho de 2026 às 19h39.

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Neymar chegará à Copa do Mundo de 2030 com 38 anos, idade inferior à de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo quando disputaram o Mundial de 2026. Apesar de a idade não ser um impedimento para uma nova convocação, o atacante sinalizou após a eliminação do Brasil para a Noruega que seu ciclo na Seleção Brasileira chegou ao fim.

A derrota por 2 a 1 para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, marcou a despedida de uma geração que liderou a Seleção nos últimos anos. Entre os nomes que deixam o grupo estão Neymar, Casemiro e Danilo, enquanto o Brasil inicia a preparação para o ciclo rumo ao Mundial de 2030 sob o comando de Carlo Ancelotti.

Quantos anos Neymar terá na Copa do Mundo de 2030?

Neymar completará 38 anos em fevereiro de 2030, poucos meses antes da próxima Copa do Mundo. Embora seja uma idade elevada para jogadores de linha, o exemplo de outras estrelas mostra que ela não inviabiliza uma participação.

Lionel Messi disputou a Copa do Mundo de 2026 aos 39 anos pela Argentina, enquanto Cristiano Ronaldo representou Portugal aos 41.

Na prática, a permanência de Neymar dependeria muito mais de seu desempenho físico, da sequência de jogos e da avaliação da comissão técnica do que da idade.

Neymar indicou despedida da Seleção Brasileira

Após a eliminação para a Noruega, Neymar deixou o gramado emocionado e deu fortes indícios de que não pretende disputar outra Copa do Mundo. Em entrevista logo após a partida, o camisa 10 afirmou: "Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui."

Antes mesmo do torneio, o atacante já tratava a Copa de 2026 como sua "última dança". Recuperado de uma grave lesão, ele voltou à Seleção durante o trabalho de Carlo Ancelotti e participou de seu quarto Mundial.

Quem deve seguir na Seleção até 2030?

Com a provável saída de Neymar e de outros jogadores mais experientes, a Seleção Brasileira inicia um processo de renovação para o próximo ciclo.

Nomes como Vinícius Júnior, Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães, Raphinha e Alisson devem permanecer como parte da base da equipe, enquanto jovens como Endrick, Rayan e Danilo Santos aparecem entre os atletas com maior potencial para ganhar espaço nos próximos quatro anos.

Outros jogadores que ainda podem integrar o grupo em 2030 são Lucas Paquetá, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Éderson, Luiz Henrique, Roger Ibañez e Bremer.

Quem deixa a Seleção Brasileira após a Copa de 2026?

Além de Neymar, outros atletas que lideraram a Seleção Brasileira nos últimos anos dificilmente estarão na Copa do Mundo de 2030 por causa da idade.

Os jogadores que chegarão ao próximo Mundial com idade mais avançada são:

  • Weverton — 42 anos
  • Alex Sandro — 39 anos
  • Danilo — 38 anos
  • Casemiro — 38 anos
  • Marquinhos — 36 anos
  • Ederson — 36 anos
  • Fabinho — 36 anos

A tendência é que a renovação seja mais intensa, principalmente no setor defensivo, enquanto uma nova geração de jogadores assume gradualmente o protagonismo da Seleção Brasileira no ciclo rumo à Copa do Mundo de 2030.

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