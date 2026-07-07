Neymar na Copa do Mundo? Jogador terá idade próxima de Messi em 2030

Neymar: atacante chegaria à Copa do Mundo de 2030 com 38 anos (Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Redatora
Publicado em 7 de julho de 2026 às 19h39.
Neymar chegará à Copa do Mundo de 2030 com 38 anos, idade inferior à de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo quando disputaram o Mundial de 2026. Apesar de a idade não ser um impedimento para uma nova convocação, o atacante sinalizou após a eliminação do Brasil para a Noruega que seu ciclo na Seleção Brasileira chegou ao fim.
A derrota por 2 a 1 para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, marcou a despedida de uma geração que liderou a Seleção nos últimos anos. Entre os nomes que deixam o grupo estão Neymar, Casemiro e Danilo, enquanto o Brasil inicia a preparação para o ciclo rumo ao Mundial de 2030 sob o comando de Carlo Ancelotti.
Neymar completará 38 anos em fevereiro de 2030, poucos meses antes da próxima Copa do Mundo. Embora seja uma idade elevada para jogadores de linha, o exemplo de outras estrelas mostra que ela não inviabiliza uma participação.Lionel Messi disputou a Copa do Mundo de 2026 aos 39 anos pela Argentina, enquanto Cristiano Ronaldo representou Portugal aos 41.
Na prática, a permanência de Neymar dependeria muito mais de seu desempenho físico, da sequência de jogos e da avaliação da comissão técnica do que da idade.
Após a eliminação para a Noruega, Neymar deixou o gramado emocionado e deu fortes indícios de que não pretende disputar outra Copa do Mundo. Em entrevista logo após a partida, o camisa 10 afirmou: "Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui."
Antes mesmo do torneio, o atacante já tratava a Copa de 2026 como sua "última dança". Recuperado de uma grave lesão, ele voltou à Seleção durante o trabalho de Carlo Ancelotti e participou de seu quarto Mundial.
Com a provável saída de Neymar e de outros jogadores mais experientes, a Seleção Brasileira inicia um processo de renovação para o próximo ciclo.
Nomes como Vinícius Júnior, Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães, Raphinha e Alisson devem permanecer como parte da base da equipe, enquanto jovens como Endrick, Rayan e Danilo Santos aparecem entre os atletas com maior potencial para ganhar espaço nos próximos quatro anos.
Outros jogadores que ainda podem integrar o grupo em 2030 são Lucas Paquetá, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Éderson, Luiz Henrique, Roger Ibañez e Bremer.
Além de Neymar, outros atletas que lideraram a Seleção Brasileira nos últimos anos dificilmente estarão na Copa do Mundo de 2030 por causa da idade.
Os jogadores que chegarão ao próximo Mundial com idade mais avançada são:
A tendência é que a renovação seja mais intensa, principalmente no setor defensivo, enquanto uma nova geração de jogadores assume gradualmente o protagonismo da Seleção Brasileira no ciclo rumo à Copa do Mundo de 2030.