Quartas de final da Copa do Mundo: veja os times que avançaram e o chaveamento

Lionel Messi: os confrontos das quartas de final da Copa do Mundo estão definidos (Thomas COEX / AFP)
Colaborador
Publicado em 7 de julho de 2026 às 20h04.
Última atualização em 7 de julho de 2026 às 20h06.
Nesta terça-feira, 7, as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 chegaram ao fim. Argentina e Suíça foram as últimas seleções a confirmarem suas classificações.
Os argentinos conquistaram a vaga nas quartas de final após uma virada histórica sobre o Egito, vencendo por 3 a 2. Já os suíços avançaram após eliminarem a Colômbia nos pênaltis.
Os jogos das oitavas de final tiveram início no último sábado, 5, e o Marrocos foi o primeiro classificado, após vencer o Canadá por 3 a 0. Depois, foi a vez da França superar o Paraguai por 1 a 0.
No domingo, a Noruega eliminou a Seleção Brasileira, após derrotar o Brasil por 2 a 1. Na sequência, a Inglaterra passou pelo México, em um jogo agitado que terminou 3 a 2 para os ingleses.
Por fim, na segunda-feira, a Espanha venceu Portugal por 1 a 0, em duelo que marcou a eliminação de Cristiano Ronaldo da Copa do Mundo. Depois, a Bélgica não teve dificuldades para passar pelos Estados Unidos, vencendo por 4 a 1.
O vencedor do confronto entre França e Marrocos vai enfrentar Espanha ou Bélgica na semifinal da Copa do Mundo. Do outro lado do chaveamento, Noruega ou Inglaterra vai encarar Argentina ou Suíça na próxima fase.