Esporte

Fase de grupos copa 2026

Quartas de final da Copa do Mundo: veja os times que avançaram e o chaveamento

Com os confrontos das oitavas de final finalizados, o Mundial conheceu as oito seleções classificadas para as quartas de final

Lionel Messi: os confrontos das quartas de final da Copa do Mundo estão definidos (Thomas COEX / AFP)

Lionel Messi: os confrontos das quartas de final da Copa do Mundo estão definidos (Thomas COEX / AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 7 de julho de 2026 às 20h04.

Última atualização em 7 de julho de 2026 às 20h06.

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Nesta terça-feira, 7, as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 chegaram ao fim. Argentina e Suíça foram as últimas seleções a confirmarem suas classificações.

Seleções classificadas

Os argentinos conquistaram a vaga nas quartas de final após uma virada histórica sobre o Egito, vencendo por 3 a 2. Já os suíços avançaram após eliminarem a Colômbia nos pênaltis.

Os jogos das oitavas de final tiveram início no último sábado, 5, e o Marrocos foi o primeiro classificado, após vencer o Canadá por 3 a 0. Depois, foi a vez da França superar o Paraguai por 1 a 0.

No domingo, a Noruega eliminou a Seleção Brasileira, após derrotar o Brasil por 2 a 1. Na sequência, a Inglaterra passou pelo México, em um jogo agitado que terminou 3 a 2 para os ingleses.

Por fim, na segunda-feira, a Espanha venceu Portugal por 1 a 0, em duelo que marcou a eliminação de Cristiano Ronaldo da Copa do Mundo. Depois, a Bélgica não teve dificuldades para passar pelos Estados Unidos, vencendo por 4 a 1.

Jogos das quartas de final

  • França x Marrocos - quinta-feira, 9, às 17h (horário de Brasília)
  • Espanha x Bélgica - sexta-feira, 10, às 16h (horário de Brasília)
  • Noruega x Inglaterra - sábado, 11, às 18h (horário de Brasília)
  • Argentina x Suíça - sábado, 11, às 22h (horário de Brasília)

Semifinais

O vencedor do confronto entre França e Marrocos vai enfrentar Espanha ou Bélgica na semifinal da Copa do Mundo. Do outro lado do chaveamento, Noruega ou Inglaterra vai encarar Argentina ou Suíça na próxima fase.

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