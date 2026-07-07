Nem o fator casa salvou: anfitriões dão adeus à Copa do Mundo de 2026

A Copa do Mundo de 2026 terá um fato incomum em sua reta decisiva: nenhuma das seleções anfitriãs conseguiu chegar às quartas de final.

A eliminação dos Estados Unidos para a Bélgica, nas oitavas de final, colocou um ponto final na participação dos donos da casa na competição.

Antes disso, Canadá e México também já haviam se despedido do Mundial, encerrando precocemente a campanha dos países responsáveis por sediar o torneio.

Os norte-americanos eram a última esperança entre os anfitriões. Embalados pelo apoio da torcida, chegaram ao mata-mata com expectativa de fazer a melhor campanha da história recente da seleção em Copas do Mundo. No entanto, acabaram superados pela Bélgica por 4 a 1 e deram adeus ao sonho de disputar as quartas de final em casa.

O México também não conseguiu aproveitar o fator local. A seleção avançou à fase eliminatória, mas voltou a esbarrar nas dificuldades do mata-mata e foi eliminada nas oitavas pela Inglaterra, frustrando a torcida mexicana, que esperava uma campanha histórica atuando diante de seu público.

Já o Canadá repetiu o feito de chegar à fase eliminatória, mas não conseguiu dar sequência à boa campanha construída na primeira fase. A equipe foi derrotada nas oitavas de final para o Marrocos e se tornou a primeira anfitriã a deixar a competição.

Fator casa não foi suficiente

Historicamente, jogar uma Copa do Mundo em casa costuma representar uma vantagem importante. O apoio das arquibancadas, o conhecimento das condições locais e a ausência de longos deslocamentos normalmente ajudam as seleções anfitriãs a realizar campanhas competitivas.

Desta vez, porém, o cenário foi diferente. Mesmo dividindo a organização do torneio e contando com o apoio de seus torcedores, Estados Unidos, México e Canadá não conseguiram transformar esse fator em resultados expressivos.

Com isso, a Copa do Mundo de 2026 seguirá sem representantes dos países-sede entre os oito melhores do torneio, encerrando de forma precoce a participação das seleções anfitriãs e abrindo caminho para que apenas equipes visitantes disputem o restante da competição.