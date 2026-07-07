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Fase de grupos copa 2026

Argentina vai ganhar a Copa do Mundo? Veja o que aponta o ranking da FGV

Estudo utiliza inferência bayesiana e o desempenho recente das seleções para estimar as chances de título na Copa do Mundo

Argentina: Simulações baseadas em milhares de partidas apontam a Argentina entre as principais candidatas a levantar a taça (Thomas COEX/AFP)

Argentina: Simulações baseadas em milhares de partidas apontam a Argentina entre as principais candidatas a levantar a taça (Thomas COEX/AFP)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 7 de julho de 2026 às 15h47.

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A Argentina chegou à Copa do Mundo de 2026 cercada por expectativa, e a matemática reforça esse cenário. Segundo o modelo estatístico desenvolvido pela Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getulio Vargas (FGV EMAp), a atual campeã mundial é a segunda seleção com maior probabilidade de conquistar o título, atrás apenas da Espanha. As projeções colocam os argentinos com 13,62% de chance de levantar a taça.

Argentina está entre as favoritas

O levantamento da FGV aponta a Espanha na liderança, com 18,74% de probabilidade de título. Logo atrás aparece a Argentina, com 16,98%, seguida pela França, que soma 15,53%. 

O estudo considera o desempenho na fase de grupos e no mata-mata (os 16 avos e as oitavas de final) das seleções para calcular as probabilidades de chances de conquistar o Mundial.

A posição da Argentina no levantamento reflete a consistência apresentada ao longo do último ciclo internacional. Após o título de 2022, os argentinos venceram a Copa América de 2024 e, na Copa do Mundo, venceu os três jogos da fase de grupos. 

Na segunda fase, o time sul-americano venceu a seleção de Cabo Verde por 3 a 2, enquanto nas oitavas de final bateu o Egito de virada, por também 3 a 2.

Como funciona o modelo da FGV

A metodologia foi construída com base em 2.997 partidas disputadas por 187 seleções nos últimos quatro anos. O sistema utiliza técnicas de inferência bayesiana para medir a força ofensiva e defensiva de cada equipe e simula cada confronto da Copa cerca de 100 mil vezes dentro do chaveamento oficial.

Conforme os jogos acontecem, as probabilidades são recalculadas. Isso permite que o ranking acompanhe a evolução do torneio e reflita o impacto de cada resultado sobre as chances de cada seleção.

Confira o ranking:

  1. Espanha - 18,74%
  2. Argentina - 16,98%
  3. França - 15,53%
  4. Inglaterra - 8,55%
  5. Colômbia - 6,93%
  6. Marrocos - 6.30%
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