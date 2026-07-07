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Fase de grupos copa 2026

Argentina pode alcançar o Brasil? Saiba quantos títulos tem a seleção de Messi

Dentre as seleções campeãs do mundo, a Argentina aparece com uma das que ganharam título mais de uma vez

Lionel Messi, da Argentina: equipe venceu o Egito de virada nesta terça-feira, 7 (CHANDAN KHANNA / AFP)

Lionel Messi, da Argentina: equipe venceu o Egito de virada nesta terça-feira, 7 (CHANDAN KHANNA / AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 7 de julho de 2026 às 15h12.

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Argentina e França protagonizaram uma das finais mais marcantes da história das Copas do Mundo no Catar, em 2022. Após empate por 3 a 3 na prorrogação, os argentinos venceram por 4 a 2 nos pênaltis e conquistaram o terceiro título mundial de sua história.

Ao longo da história das Copas do Mundo, apenas oito seleções conseguiram levantar a taça. A Argentina faz parte do grupo de países multicampeões e soma três conquistas: 1978, 1986 e 2022.

Qual foi o último título da Argentina em Copa do Mundo?

O título mais recente da Argentina foi conquistado na Copa do Mundo de 2022, no Catar. Em uma final histórica contra a França, a equipe empatou por 3 a 3 após a prorrogação e venceu por 4 a 2 na disputa por pênaltis. Lionel Messi marcou dois gols na decisão e levantou pela primeira vez a taça do Mundial.

Quantos títulos a Argentina tem de Copa do Mundo?

A Argentina possui três títulos de Copa do Mundo, conquistados nas edições de 1978, 1986 e 2022.

Veja quais são os maiores campeões da Copa do Mundo:

  • Brasil: 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002)
  • Alemanha: 4 títulos (1954, 1974, 1990 e 2014)
  • Itália: 4 títulos (1934, 1938, 1982 e 2006)
  • Argentina: 3 títulos (1978, 1986 e 2022)
  • Uruguai: 2 títulos (1930 e 1950)
  • França: 2 títulos (1998 e 2018)
  • Espanha: 1 título (2010)
  • Inglaterra: 1 título (1966)

Quais são os maiores campeões da Copa do Mundo?

O Brasil segue como a seleção mais vitoriosa da história das Copas do Mundo, com cinco títulos. Alemanha e Itália aparecem logo atrás, com quatro conquistas cada. A Argentina ocupa a terceira posição isolada, com três títulos mundiais.

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