Argentina pode alcançar o Brasil? Saiba quantos títulos tem a seleção de Messi

Lionel Messi, da Argentina: equipe venceu o Egito de virada nesta terça-feira, 7 (CHANDAN KHANNA / AFP)
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Publicado em 7 de julho de 2026 às 15h12.
Argentina e França protagonizaram uma das finais mais marcantes da história das Copas do Mundo no Catar, em 2022. Após empate por 3 a 3 na prorrogação, os argentinos venceram por 4 a 2 nos pênaltis e conquistaram o terceiro título mundial de sua história.
Ao longo da história das Copas do Mundo, apenas oito seleções conseguiram levantar a taça. A Argentina faz parte do grupo de países multicampeões e soma três conquistas: 1978, 1986 e 2022.
O título mais recente da Argentina foi conquistado na Copa do Mundo de 2022, no Catar. Em uma final histórica contra a França, a equipe empatou por 3 a 3 após a prorrogação e venceu por 4 a 2 na disputa por pênaltis. Lionel Messi marcou dois gols na decisão e levantou pela primeira vez a taça do Mundial.
A Argentina possui três títulos de Copa do Mundo, conquistados nas edições de 1978, 1986 e 2022.
O Brasil segue como a seleção mais vitoriosa da história das Copas do Mundo, com cinco títulos. Alemanha e Itália aparecem logo atrás, com quatro conquistas cada. A Argentina ocupa a terceira posição isolada, com três títulos mundiais.