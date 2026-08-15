Frozen 3: em cena inédita, Disney mostra nova vilã da animação; assista

A Disney mostrou uma cena inédita de "Frozen 3" durante o D23 2026, evento realizado na noite de sexta-feira, 14. Em meio aos anúncios dos cinco estúdios da companhia (Pixar, Marvel, Lucasfilm, 20th Century e Disney Animation), o teaser apresentou uma vilã capaz de rivalizar com os poderes de Elsa.

A cena exibida no evento

O material, acompanhado no palco por Kristen Bell e Idina Menzel, vozes de Anna e Elsa, respectivamente, mostra o início do terceiro filme durante o casamento de Anna e Kristoff em Arendelle. Elsa, com um vestido vermelho, é atingida por uma espécie de borboleta de gelo que, depois, se transforma em um objeto cristalizado.

Anna, ainda de vestido de noiva, chega ao local montada em Sven, ao lado de Kristoff e Olaf, e joga o buquê para trás ao descer da rena. Diante da cena incomum, ela questiona: "Nosso casamento está sendo invadido?"

O objeto de gelo abre então uma espécie de portal, e o grupo o atravessa. Do outro lado, encontram uma paisagem congelada bem diferente, com flores de gelo azuis e estruturas cristalinas em formato de árvores e arbustos. É nesse cenário que surge a nova personagem, envolta em fragmentos de gelo.

De costas para a câmera, ela deixa a borboleta pousar em sua mão e a esmaga antes de se dirigir às irmãs: "Finalmente nos encontramos."

Elsa não espera por explicações e ataca a desconhecida com sua magia, encerrando o teaser. A Disney confirmou oficialmente se tratar de uma nova vilã, com poderes equivalentes aos da Rainha da Neve, mas não revelou origem, motivações ou a atriz que dará voz à personagem.

sem querer ofender frozen 2 mas NOSSA é nítido que esse teaser de frozen 3 tem uma direção e montagem mais precisa sobre o plotporque a equipe já tem uma noção clara do que o filme será. diferente do teaser de frozen 2 que foi feito sem ter filme nenhum pic.twitter.com/HFYiribKu9 — sophia ❄️ (@snowflakestormy) August 15, 2026

Uma aventura fora de Arendelle

As cenas reforçam informações já adiantadas pela produção. Segundo o roteirista Jared Bush, a equipe não retornou à Noruega para pesquisa porque o filme se passará em cenários inéditos. Idina Menzel também mencionou que os personagens vão parar em um território mais selvagem e perigoso do que qualquer coisa enfrentada nos filmes anteriores.

Uma sinopse oficial divulgada previamente já havia chamado a cerimônia de Anna e Kristoff de "o casamento do século" em Arendelle. Agora, fica claro que a nova jornada das irmãs começa justamente durante a lua de mel do casal.

Novos visuais e trilha sonora

A D23 também trouxe o primeiro visual oficial dos personagens. Apesar do vestido vermelho usado por Elsa no teaser, seu novo figurino nos cartazes é roxo e azul. Anna trocará o vestido de noiva por um conjunto de saia e blusa rosas, enquanto Olaf ganhará um colete verde estampado com flores e uma gravata-borboleta rosa.

First look at the designs of Anna and Elsa for ‘FROZEN 3’. In theaters on November 24, 2027. (📸: @Blog_Mickey) pic.twitter.com/Y03GT59hCZ — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 14, 2026

"Frozen 3" é dirigido por Jennifer Lee e Trent Correy, com trilha sonora novamente assinada por Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez. O filme estreia nos cinemas brasileiros em 25 de novembro de 2027. Um quarto longa da franquia já está em desenvolvimento e foi filmado simultaneamente ao terceiro.