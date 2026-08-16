Perto do gol mil, Cristiano Ronaldo sinaliza que 'aposentadoria está perto'

Cristiano Ronaldo: com 41 anos, o craque português disputou sua 6ª Copa do Mundo por Portugal (Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Repórter
Publicado em 16 de agosto de 2026 às 13h48.
Em busca do milésimo gol da carreira, Cristiano Ronaldo pode estar se preparando para disputar sua última temporada como jogador profissional. Em entrevista à revista Vogue, publicada em reportagem sobre seu casamento com Georgina Rodríguez, o astro português indicou que a aposentadoria está próxima e pode acontecer já em 2027.
Aos 41 anos, o atacante nunca havia apontado uma data específica para encerrar a carreira, embora já tenha admitido em outras ocasiões que o fim de sua trajetória nos gramados está se aproximando. A expectativa é que ele atue até o término da temporada 2026/27, iniciada neste mês e com encerramento previsto para junho do próximo ano.
Antes de pendurar as chuteiras, Cristiano tem um grande objetivo pela frente: alcançar a marca de 1.000 gols na carreira. Atualmente, ele está a 24 gols do feito histórico.
O camisa 7 se reapresentou ao Al-Nassr nesta semana após disputar a Copa do Mundo, aproveitar o período de férias e oficializar o casamento com Georgina Rodríguez, sua companheira há mais de uma década. No entanto, o português não viajou com a equipe para a estreia no Campeonato Saudita e deve fazer sua primeira partida na temporada nos próximos dias.
Ao falar sobre os planos para a vida após o futebol, Cristiano afirmou que já tem o futuro traçado e pretende dedicar mais tempo a outras atividades e hobbies.
"Já tenho meu futuro todo planejado. Tenho tantas coisas para me manter ocupado que é difícil citar apenas uma. Como o futebol pode deixar um grande vazio, é preciso preencher o tempo de várias formas. Quero me divertir mais, viajar mais, assistir e jogar padel, que eu realmente gosto, e continuar aproveitando tudo o que conquistei, tudo o que conquistamos. Afinal, foram 25 anos de muito sacrifício", disse o jogador à Vogue.