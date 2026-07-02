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Fase de grupos copa 2026

'Ditador Mbappé' vira fenômeno de memes nas redes sociais e até brincadeira entre elenco francês

Para especialistas, viralização aumenta visibilidade, alcance e relevância algorítmica, mas com ressalvas

Kylian Mbappé, da França (FRANCK FIFE/AFP/Getty Images)

Kylian Mbappé, da França (FRANCK FIFE/AFP/Getty Images)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 2 de julho de 2026 às 16h12.

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Uma brincadeira que tomou conta da internet nos últimos dias envolve um dos maiores artilheiros da história das Copas do Mundo: o francês Kylian Mbappé. Por meio de memes e figurinhas de WhatsApp, o atacante passou a ser chamado de "Ditador Mbappé", uma sátira à sua grande influência, poder de decisão e status de estrela absoluta acumulados tanto em seus clubes quanto na seleção.

Embora não exista um fato único que justifique o apelido, o termo ganhou força durante sua renovação com o Paris Saint-Germain, em 2022. Na época, a imprensa europeia noticiou que o projeto esportivo do clube havia sido reorganizado em torno do jogador, gerando a percepção de que ele teria poder para influenciar na escolha de técnicos, diretores e contratações.

Em 2024, a piada ganhou ainda mais força após um episódio envolvendo o influenciador francês Mohamed Henni, que usou o nome do atleta de forma humorística para descrever um sanduíche em sua loja de kebab. A reação firme de Mbappé, que acionou seus advogados e processou o influenciador pelo uso comercial de sua imagem, foi interpretada por parte da internet como uma postura intolerante a críticas e brincadeiras. O caso gerou uma nova onda de montagens irônicas que colocavam o atacante em cenários autoritários.

O apelido também se fortaleceu após episódios em que o atleta adotou posturas mais rígidas ou exigiu maior controle sobre o uso de sua imagem, motivando os internautas a criarem montagens irônicas que o associam a líderes autoritários.

Na Copa do Mundo atual, a piada ressurgiu no jogo entre França e Iraque, quando Mbappé sugeriu aos funcionários do estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, quais partes do gramado precisavam ser limpas após a tempestade que atrasou a partida.

Brincadeira com ressalvas

Para especialistas em gestão e marketing esportivo, o fenômeno viral dessas ações tem o poder de alcances gigantescos mas, neste caso, há ressalvas que podem comprometer a imagem de qualquer pessoa pública.

"No ambiente digital, toda viralização aumenta visibilidade, alcance e relevância algorítmica. Nesse sentido, memes como 'Kylian Ditador' mantêm Mbappé no centro das conversas globais e reforçam seu status de protagonista do futebol, especialmente entre públicos mais jovens. O problema é que notoriedade e reputação não são sinônimos", analisa Bruno Brum, CMO da Agência End to End, empresa de marketing esportivo.

Brum entende que quando uma narrativa passa a associar repetidamente um atleta a traços autoritários, mesmo em tom de humor, ela pode consolidar uma percepção difícil de desconstruir. "Marcas investem em atributos como liderança, carisma e inspiração, e qualquer meme que desloque essa percepção para características negativas exige um trabalho maior de gestão de imagem. No curto prazo, a tendência gera engajamento; no longo, o risco é que a piada se torne parte da identidade pública do jogador. No marketing esportivo, o ideal é que o atleta seja protagonista pelas performances em campo e fora de campo, não por narrativas que possam desgastar sua reputação", explica.

 

Para Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM, a forma como um atleta reage a um apelido costuma determinar sua duração. "Quanto mais parece incomodar, mais a internet tende a promover e viralizar. Por isso, existe um trabalho importante de gestão de imagem para decidir quando ignorar e quando entrar na brincadeira. Ao mesmo tempo, nenhuma marca pessoal se beneficia de ser associada repetidamente a adjetivos negativos, mesmo que em tom de humor".

Rene Salviano , CEO da agência Heatmap e especialista em patrocínios esportivos, acredita que o "meme" pode virar uma nova oportunidade de negócios. “Tudo isso deve ser cuidadosamente planejado e implementado estrategicamente. Quando feito com a participação do próprio jogador e de profissionais qualificados, os benefícios podem ser incalculáveis”.

Já Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo, entende que os memes têm um enorme potencial de amplificar a presença digital de um atleta. "Em termos de algoritmo, quanto mais um nome é compartilhado, comentado e transformado em conteúdo, maior tende a ser seu alcance orgânico. Isso aumenta a lembrança de marca e mantém o atleta permanentemente em evidência".

Por outro lado, Wolff também entende que existe uma diferença importante entre viralização positiva e viralização associada a atributos negativos. "Quando um apelido passa a reforçar características como autoritarismo, arrogância ou excesso de poder, ainda que em tom de humor, ele pode influenciar a percepção pública e afetar atributos fundamentais da marca pessoal do atleta, especialmente perante patrocinadores".

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