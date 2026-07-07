As maiores zebras da Copa do Mundo até aqui

A Copa do Mundo de 2026 entra em sua reta final, e os confrontos ganham cada vez mais emoção. Porém, desde o começo do torneio, o Mundial foi repleto de jogos emocionantes, e as zebras marcaram presença desde a fase de grupos.

Espanha 0x0 Cabo Verde

A primeira grande zebra foi Cabo Verde conseguir segurar a Espanha na estreia dos espanhóis, um dos favoritos da Copa do Mundo de 2026. Em um duelo no qual o goleiro Vozinha brilhou, o confronto terminou empatado em 0 a 0, e a primeira partida da Espanha teve um gosto amargo para os europeus.

Inglaterra 0x0 Gana

Outro jogo que não teve vencedor e terminou empatado sem gols foi Inglaterra e Gana. Os ingleses chegaram como grandes favoritos, porém encontraram dificuldades para vencer a forte defesa montada por Gana e não conseguiram conquistar os três pontos.

Equador 2x1 Alemanha

Esse foi o primeiro dos dois tropeços da Alemanha na Copa do Mundo. Os alemães chegaram para o confronto, o último da fase de grupos, com a classificação e a liderança da chave garantidas. Os europeus até saíram na frente, mas cederam a virada e foram derrotados.

Paraguai 1x1 Alemanha

Assim, no confronto seguinte, desta vez pelos 16 avos de final, a Alemanha empatou em 1 a 1 com o Paraguai, após sair atrás do placar e precisar buscar o empate, que levou a partida para os pênaltis. Na marca da cal, os paraguaios levaram a melhor, e os alemães foram eliminados precocemente.