As maiores zebras da Copa do Mundo até aqui

Gustavo Gómez: o Paraguai eliminou a Alemanha nos 16avos de final da Copa do Mundo (Robert Cianflone/Getty Images/AFP)
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Publicado em 7 de julho de 2026 às 15h53.
A Copa do Mundo de 2026 entra em sua reta final, e os confrontos ganham cada vez mais emoção. Porém, desde o começo do torneio, o Mundial foi repleto de jogos emocionantes, e as zebras marcaram presença desde a fase de grupos.
A primeira grande zebra foi Cabo Verde conseguir segurar a Espanha na estreia dos espanhóis, um dos favoritos da Copa do Mundo de 2026. Em um duelo no qual o goleiro Vozinha brilhou, o confronto terminou empatado em 0 a 0, e a primeira partida da Espanha teve um gosto amargo para os europeus.
Outro jogo que não teve vencedor e terminou empatado sem gols foi Inglaterra e Gana. Os ingleses chegaram como grandes favoritos, porém encontraram dificuldades para vencer a forte defesa montada por Gana e não conseguiram conquistar os três pontos.
Esse foi o primeiro dos dois tropeços da Alemanha na Copa do Mundo. Os alemães chegaram para o confronto, o último da fase de grupos, com a classificação e a liderança da chave garantidas. Os europeus até saíram na frente, mas cederam a virada e foram derrotados.
Assim, no confronto seguinte, desta vez pelos 16 avos de final, a Alemanha empatou em 1 a 1 com o Paraguai, após sair atrás do placar e precisar buscar o empate, que levou a partida para os pênaltis. Na marca da cal, os paraguaios levaram a melhor, e os alemães foram eliminados precocemente.