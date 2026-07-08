Quais times têm mais jogadores nas quartas de final da Copa?

Com o fim das oitavas de final nesta terça-feira, a Copa do Mundo de 2026 definiu os oito classificados para as quartas de final. França, Marrocos, Espanha, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina e Colômbia seguem vivos na disputa pelo título.

Entre os elencos representados na fase decisiva do Mundial, Arsenal, Atlético de Madrid e Barcelona dividem a liderança do ranking de clubes com mais jogadores nas quartas de final. Cada um deles conta com dez atletas distribuídos entre as seleções classificadas.

O Arsenal é representado por Martin Ødegaard (Noruega), Declan Rice, Eberechi Eze, Bukayo Saka e Noni Madueke (Inglaterra), David Raya, Martín Zubimendi e Mikel Merino (Espanha), Leandro Trossard (Bélgica) e William Saliba (França).

O Atlético de Madrid também soma dez jogadores: Alexander Sørloth (Noruega), Marc Pubill, Marcos Llorente, Álex Grimaldo e Álex Baena (Espanha), Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada, Julián Álvarez e Giuliano Simeone (Argentina).

Já o Barcelona chega à marca com Anthony Gordon (Inglaterra), Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres e Lamine Yamal (Espanha), além de Jules Koundé (França).

Crystal Palace

Embora não esteja entre as potências do futebol europeu, o Crystal Palace aparece como um dos destaques do levantamento. O clube inglês possui seis jogadores classificados para as quartas de final da Copa do Mundo.

Os representantes do clube inglês estão distribuídos entre cinco países diferentes: Jørgen Larsen (Noruega), Dean Henderson (Inglaterra), Yeremy Pino (Espanha), Chadi Riad (Marrocos), Maxence Lacroix e Jean-Philippe Mateta (França).

Clubes com mais jogadores nas quartas de final