Esporte

Fase de grupos copa 2026

Quais times têm mais jogadores nas quartas de final da Copa?

Com as oito seleções classificadas para as quartas de final definidas, veja qual clube tem mais atletas nesta fase do Mundial

Martin Ødegaard, do Arsenal, um dos clubes com mais representantes agora na Copa (Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Martin Ødegaard, do Arsenal, um dos clubes com mais representantes agora na Copa (Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 8 de julho de 2026 às 07h40.

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Com o fim das oitavas de final nesta terça-feira, a Copa do Mundo de 2026 definiu os oito classificados para as quartas de final. França, Marrocos, Espanha, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina e Colômbia seguem vivos na disputa pelo título.

Entre os elencos representados na fase decisiva do Mundial, Arsenal, Atlético de Madrid e Barcelona dividem a liderança do ranking de clubes com mais jogadores nas quartas de final. Cada um deles conta com dez atletas distribuídos entre as seleções classificadas.

O Arsenal é representado por Martin Ødegaard (Noruega), Declan Rice, Eberechi Eze, Bukayo Saka e Noni Madueke (Inglaterra), David Raya, Martín Zubimendi e Mikel Merino (Espanha), Leandro Trossard (Bélgica) e William Saliba (França).

O Atlético de Madrid também soma dez jogadores: Alexander Sørloth (Noruega), Marc Pubill, Marcos Llorente, Álex Grimaldo e Álex Baena (Espanha), Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada, Julián Álvarez e Giuliano Simeone (Argentina).

Já o Barcelona chega à marca com Anthony Gordon (Inglaterra), Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres e Lamine Yamal (Espanha), além de Jules Koundé (França).

Crystal Palace

Embora não esteja entre as potências do futebol europeu, o Crystal Palace aparece como um dos destaques do levantamento. O clube inglês possui seis jogadores classificados para as quartas de final da Copa do Mundo.

Os representantes do clube inglês estão distribuídos entre cinco países diferentes: Jørgen Larsen (Noruega), Dean Henderson (Inglaterra), Yeremy Pino (Espanha), Chadi Riad (Marrocos), Maxence Lacroix e Jean-Philippe Mateta (França).

Clubes com mais jogadores nas quartas de final

  • Arsenal – 10 jogadores
  • Atlético de Madrid – 10 jogadores
  • Barcelona – 10 jogadores
  • Manchester City – 8 jogadores
  • Aston Villa – 7 jogadores
  • Paris Saint-Germain – 7 jogadores
  • Real Madrid – 7 jogadores
  • Crystal Palace – 6 jogadores
  • Chelsea – 5 jogadores
  • Manchester United – 5 jogadores
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