BBB 26 será o primeiro sem plantas? 'Caos' pode recuperar audiência na Globo

Completando uma semana no ar nesta segunda-feira, 19, o Big Brother Brasil 2026 tem chances de ser uma edição sem plantas, ou seja, todos os personagens movimentam jogo.

Não é o que o público está acostumado. As últimas quatro edições foram mornas, com jogadores carismáticos perdendo espaço para, por exemplo, os amigos do futuro campeão.

O diretor do BBB Rodrigo Dourado ouviu o recado e, pela primeira vez, deixou o público escolher quais pipocas entrariam na casa. Com os famosos e um grupo de ex-participantes, a versão de 2026 já começou com um elenco forte em suas três frentes. Vale um destaque para os veteranos Ana Paula Renault, Babu Santana e Alberto Cowboy, fortes candidatos para a reta final do programa.

Segundo números da Kantar Ibope para a Grande São Paulo, os primeiros episódios tiveram audiência superior à edição do ano passado. Na estreia, o reality marcou 17,6 pontos, contra 17 da edição anterior. Na terça, foram 17,1 pontos contra 16,2 do BBB 25. Quinta, o índice chegou a 16,7 pontos, frente aos 16 pontos do ano passado. A única queda ocorreu na quarta-feira, quando o episódio marcou 12 pontos. A audiência mais baixa é atribuída à exibição em horário atípico, perto da meia-noite, após a transmissão de campeonatos estaduais.

É a primeira vez em três edições que a audiência da primeira semana cresce, e não diminui, em comparação com o ano anterior. Mas não é só na audiência que o programa parece ter recuperado o tom.

Com tons da primeira semana do BBB 21 (comLucas Penteado incomodando a casa, Karol Conká aterrorizando os participantes e Juliette isolada), o BBB 26 parece ter finalmente encontrado a receita para a seleção de um elenco fora do padrão samambaia. Mesmo com a ajuda do público, a produção conseguiu quebrar as expectativas dos fãs cansados dos jogadores “namastê”.

Deserto no BBB?

Com as edições anteriores, o público estava acostumado a identificar as plantas rapidamente. No dicionário do BBB, ser planta significa ser uma pessoa que não movimenta o jogo, aquele que parece estar de férias na casa.

Já que a votação costuma ser para eliminar, o público vota com o fígado. Aqueles que geram poucas emoções, passam batido e ficam para depois. Exemplos como Fiuk, Lucas Buda e Eliezer vêm a mente.

Por isso, para quem é fã, a primeira semana de BBB foi como respirar ar fresco pela primeira vez. Salve os participantes do Quarto Branco e a curta passagem de Pedro, temas que deixaram um gosto amargo na boca, os primeiros dias da casa já mostraram o potencial do elenco de 2026.

Segunda mais votada neste domingo, com 5 votos, Sol Vega protagonizou o primeiro grande conflito com Milena (e de outros também). As duas trocaram farpas durante a 1ª Prova do Líder da temporada, no segundo dia de programa.

Já Paulo Augusto (P.A) lentamente se transforma no alvo principal da casa. Principal aliado de Pedro antes da desistência, não ficou em silêncio com as atitudes do colega durante o confinamento, questionou outros participantes e falou abertamente sobre quem votaria, mas foi julgado como planta pelos colegas de casa.

Por isso acabou recebendo 11 votos no primeiro Paredão, mas escapou pelo Bate-Volta. Mesmo aparentando ser mais tímido que os demais, ainda movimentou mais a casa do que todos os participantes da edição passada.

Veteranos no topo

Ironicamente, são os antigos jogadores que trazem um ar de novidade para a temporada. A dinâmica de Pipocas e Camarotes, que começou em 2020, já tinha se tornado um pouco cansativa nos últimos quatro anos. Nas redes sociais, usuários comentavam que muitos dos participantes já pareciam entrar no programa com um roteiro montado — e prontos para escapar do cancelamento.

Entre os Veteranos, além de Ana Paula, Alberto e Babu, as ex-sisters Sarah Andrade, Sol Vega e Jonas Sulzbach também voltaram à casa mais vigiada do Brasil. E, nisso, a Globo mandou muito bem, já que todos foram destaques em suas respectivas edições.

Babu voltou ao jogo mais calmo, talvez por ser mais aceito entre os demais jogadores, enquanto Ana Paula continua com a mesma sagacidade de sempre e já garantiu o próprio 'exército de pipocas' para se proteger nas votações.

Alberto Cowboy, agora quase 20 anos mais velho do que em sua primeira participação no programa, permanece com a cabeça de jogador nato que o fez antagonizar com o vencedor do BBB 7, Diego Alemão, e acabar com um dos triângulos amorosos mais memoráveis da televisão brasileira.

Sarah Andrade, que começou o BBB 21 como amiga de Gil e Juliette, continua com os mesmos defeitos que a rebaixaram de favorita da edição à eliminada com 76,76% dos votos no oitavo Paredão daquele ano. Apesar de boa jogadora, ela parece seguir novamente a estratégia de tentar adivinhar com soberba a opinião do público.

Jonas, por sua vez, segue com seu jogo de sedução como o único homem solteiro na casa. No BBB 12, a “solteirice” do modelo rendeu uma série de beijos e affairs nas festas. Já Sol, que virou meme mesmo antes da palavra meme existir com a sua cantoria “iarnuou”, ainda deve render bastante por não ter medo de falar as coisas.

Camarotes

Outro ponto a favor da edição foi a seleção dos Camarotes. Com o dançarino e tiktoker e Juliano Floss, a atriz Solange Couto, o ex-jogador Edilson Capetinha e a dançarina Aline Campos, o jogo apresentou um time de famosos com perfis variados e apelo em diferentes gerações. O ator Henri Castelli, que também estava no programa, teve uma passagem curta após convulsionar duas vezes, mas deu um breve refresco para os noveleiros dos anos 2000.

Juliano Floss não se escondeu em nenhum momento e foi um dos principais embates com Pedro ao longo da semana, mesmo com a breve parceria entre os dois. Além do principal assunto da casa, o dançarino combinou votos, se manteve em alta e parece ter o apoio do público até o momento.

Aline Campos vive no paradoxo de buscar brigas e se pregar como "paz e amor". Antiga Aline Riscado, ela buscou Ana Paula nas primeiras horas de jogo para falar sobre uma piada que a veterana tinha feito dez anos antes. Apesar de forçado — e um pouco contraditório — ela mostra que está para o jogo e não tem medo de ser indispor com os participantes.