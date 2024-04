Quem saiu do BBB 24 ontem? Lucas Buda é o 19° eliminado

O BBB 24 segue em modo turbo com uma eliminação, Prova do Líder e formação de Paredão nesta terça-feira, 09. Competindo com Isabelle e Alane, Lucas Buda deixou a casa com 64,69% dos votos.

Veja as porcentagens:

Lucas Buda: 64,69%

64,69% Alane: 32,08%

Isabelle: 3,23%

O que aconteceu no BBB ontem? Veja eliminação e resumo do Paredão

Por que Lucas Buda foi eliminado?

Sorte no jogo, azar no amor. Essa frase faz ainda mais sentido quando falamos de Lucas Buda que, depois de flertar com Pitel dentro da casa, acabou tendo um enredo muito mais forte aqui fora.

A (agora ex-)esposa de Lucas, Camila Moura, tem 3 milhões de seguidores no Instagram depois de anunciar que estaria se separando do brother pela paquera no reality.

Mas, dentro da casa mais vigiada do Brasil, vale dizer que Lucas escreveu certo em linhas tortas. Ganhou cinco provas do líder. Foi de escudeiro fiel de MC Bin Laden; para o "Alfavela" com Yasmin, Wanessa e Leidy; depois, ganhou uma nova vida no Quarto Gnomos com Pitel, Bin e Fernanda — só para acabar como o último sobrevivente do quarto.

O que pode ser visto como "sabonetar" pela casa, também é um guia de como sobreviver no BBB. Ironicamente, o único grupo que Buda não entrou foi o que ele mais precisava para chegar na final: um com o Davi dentro.

