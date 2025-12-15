Viih Tube tem patrimônio estimado em até R$ 40 milhões

A influenciadora e empresária Viih Tube se consolidou como uma das maiores potências de geração de receita da internet brasileira. Ao lado do marido, Eliezer, administra um conjunto de marcas que já movimenta mais de R$ 40 milhões, segundo dados financeiros declarados em entrevistas e balanços divulgados até dezembro de 2025.

A principal fonte de receita vem da Baby Tube, marca infantil inspirada na filha do casal, Lua, que em 2023 faturou R$ 17 milhões, como revelou Eliezer em entrevista à CNN. A estrutura empresarial inclui ainda novos negócios no setor de beleza e uma mansão milionária na Grande São Paulo.

Baby Tube: o negócio infantil que fatura como gente grande

A Baby Tube não é só uma marca infantil — é o ativo mais lucrativo da família. Em entrevista à CNN Brasil, Eliezer confirmou que a empresa faturou R$ 17 milhões em 2023. O lançamento, em maio do mesmo ano, gerou R$ 2 milhões em vendas nas primeiras 24 horas, segundo nota oficial publicada pela CNN e Purebreak.

A Baby Tube também lucra com licenciamento de produtos — fraldas, roupas, brinquedos e materiais escolares — gerando receita recorrente por meio de royalties.

Spoiler: a nova aposta milionária em beleza

Em dezembro de 2025, Viih Tube lançou a marca de cosméticos Spoiler, voltada ao público jovem e focada em fragrâncias corporais. A primeira live de vendas pela TikTok Shop movimentou R$ 324 mil em apenas cinco horas. Em 15 dias, registrou R$ 2 milhões em faturamento e bateu duas vezes o recorde de vendas do TikTok Shop na América Latina — desempenho incomum para uma operação recém-lançada.

Mansão na Granja Viana: o maior ativo imobiliário

Outro destaque no patrimônio do casal é a residência na Granja Viana, em Cotia (SP), comprada por R$ 8,5 milhões, conforme noticiado por veículos como Folha de Pernambuco e Cotia e Cia. Após reformas estruturais e paisagísticas, que incluíram um lago artificial de R$ 1 milhão, o imóvel é avaliado entre R$ 10 e 12 milhões, segundo corretores da região.

Lua: imagem milionária antes do primeiro ano de vida

A filha do casal, Lua, já movimenta cifras próprias. Segundo Viih Tube em entrevista ao podcast Podpah, a imagem da criança rendeu R$ 1 milhão em publicidade aos seis meses de idade. Todo o valor, segundo ela, é depositado em uma conta bancária no nome da filha.

Quanto vale o império Viih Tube?

Somando o valor atual da mansão (até R$ 12 milhões), o caixa gerado pela Baby Tube (mais de R$ 20 milhões desde o lançamento), os contratos de imagem e novos empreendimentos como a Spoiler, o patrimônio consolidado da família gira entre R$ 30 e 40 milhões, segundo estimativas do Folha Econômica e plataformas como YouTubers.me.