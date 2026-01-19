BBB 26 bate recorde de audiência com desistência de Pedro

A vigésima sexta edição do Big Brother Brasil voltou a surpreender no desempenho de audiência nos domingos. Com a desistência do Pipoca Pedro Henrique Espindola, exibida no episódio de domingo, 18, os números obtidos pelo reality show marcaram índices que a edição anterior nunca alcançou nesse mesmo dia da semana.

Pico de audiência

A saída de Pedro, após assediar a participante Jordana, dominou boa parte da repercussão nas redes sociais e nas conversas sobre o programa. Esse movimento parece ter refletido diretamente na audiência, impulsionando o interesse do público e atraindo mais telespectadores ao episódio de domingo.

Veja o momento em que o participante pede para deixar o programa:

Segundo dados obtidos pelo Notícias da TV, o BBB 26 registrou um desempenho dominical superior ao da temporada 25 (15,6 pontos na Grande São Paulo entre 22h51 e 0h29 --com pico de 17,5 pontos) que vinha mostrando índices mais modestos nos domingos desde sua estreia. A maior pontuação da edição anterior foi 15 pontos em 30 de março de 2025, o que acende um sinal positivo para a produção e para a emissora.

Fantástico também foi beneficiado

Além do impacto direto do reality, programas exibidos antes e depois do BBB nesse domingo também se beneficiaram da movimentação do público. O Fantástico, tradicional programa dominical, registrou 18,1 pontos nesse domingo ao servir como “sala de espera” para o público que permanecia ligado na Globo antes do início do reality. Esse foi o melhor resultado do programa desde 20 de julho de 2025.

A direção de programação da emissora vinha observando um cenário mais desafiador para o BBB 26, mas o desempenho de domingo indica que acontecimentos relevantes dentro da casa ainda têm potencial para virar tendência de audiência.

Onde assistir o BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.