Nova festa na Disney será inspirada em brinquedo clássico de terror

A equipe de entretenimento da Disneyland vai estrear neste ano uma nova festa temática inspirada na Haunted Mansion, substituindo um desfile tradicional do Oogie Boogie Bash enquanto continuam as obras da primeira atração baseada em Coco no Disney California Adventure.

Batizada de Madame Leota’s Swinging Wake, a novidade fará parte da programação da edição de 2026 do evento.

Segundo a Disney, as vendas de ingressos começam em 16 de junho para portadores do Inspire Key, no dia 17 para os demais Magic Key e em 18 de junho para o público em geral.

O evento terá início em 18 de agosto no Disney California Adventure e contará com sua programação mais longa até agora, com realização em 33 noites selecionadas até 31 de outubro, no parque de Anaheim.

Segundo o Orange County Register, a nova atração inspirada na Haunted Mansion terá paradas ao longo do trajeto característico do desfile, onde Madame Leota conduzirá uma sessão espírita com 999 “fantasmas felizes”.

Imagens conceituais indicam a presença de personagens clássicos da atração, incluindo o zelador do cemitério, coveiros, dançarinos do salão e figuras fantasmagóricas. Os elementos visuais também incluem adereços icônicos, como o caixão do conservatório, lápides, candelabros com gárgulas, armaduras assombradas e retratos da sala de alongamento.

Uma festa de sobremesas com ingressos adicionais, inspirada em O Estranho Mundo de Jack, oferecerá áreas reservadas para assistir à apresentação, segundo o Orange County Register.

Percurso "assombrado"

Além da nova atração, o Oogie Boogie Bash 2026 contará com o percurso assombrado Villains Grove, trilhas de “doces ou travessuras”, encontros com personagens em trajes de Halloween, comidas e bebidas temáticas e produtos exclusivos.

A substituição do desfile Frightfully Fun ocorre devido às obras da nova atração de Coco, segundo o site WDW News Today.

Tapumes da construção já ocupam a área em frente ao portão de acesso utilizado por carros alegóricos e artistas no trajeto do parque. A Disneyland já iniciou as obras da atração inspirada em Coco, que levará os visitantes à Terra dos Mortos ao lado de personagens como Miguel e Hector.

Ainda não há data oficial de inauguração, mas a expectativa é que o brinquedo seja lançado entre 2027 e 2028.