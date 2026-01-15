'Quarto Branco': o que vai acontecer com os participantes?

A produção do Big Brother Brasil 26 definiu os próximos passos da dinâmica conhecida como Quarto Branco. Segundo informações do Portal Leo Dias, o desafio seguirá até o próximo sábado, 17 de janeiro, com regras claras: apenas duas vagas serão garantidas para entrar oficialmente na casa principal do reality show.

A disputa começou com um grupo de participantes que não garantiram vaga direta nas Casas de Vidro e foram levados ao Quarto Branco para testar resistência física e emocional. A proposta da dinâmica é simples na teoria, mas desgastante na prática: quem resistir por mais tempo mantém viva a chance de integrar o elenco do BBB26.

Até o momento, somente Ricardinho e Elisa desistiram do desafio ao apertar o botão vermelho que encerra a participação. A produção acredita que novos desistentes podem surgir até o fim da prova. Caso ninguém desista até sábado, uma nova prova será realizada para determinar quem permanecerá até o fim.

Ainda segundo o Portal Leo Dias, a ideia de que todos os participantes do Quarto Branco acabem entrando diretamente na casa principal foi considerada “inviável” pela produção, mesmo com pedidos nas redes sociais para ampliar as vagas.

Os participantes que seguem na disputa continuam enfrentando condições difíceis, como ruídos incômodos, privação sensorial, alimentação limitada e desgaste acumulado. A resistência deles será determinante para conquistar uma das duas últimas vagas na casa mais vigiada do Brasil no BBB26.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.