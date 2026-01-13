Pop

BBB 26: fala de Paulo Augusto gera acusações de racismo

Internautas criticam pergunta a Milena na estreia do reality e debate sobre racismo estrutural ganha força

BBB: pergunta feita por Paulo Augusto gera reação imediata (TV Globo/Reprodução)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 17h59.

A estreia do Big Brother Brasil 26 já começou cercada de polêmica. Na noite em que os participantes entraram na casa, uma interação entre Paulo Augusto e Milena gerou forte repercussão nas redes sociais e acusações de racismo.

Tudo aconteceu logo nas primeiras horas de confinamento, quando Paulo Augusto, ao encontrar Milena na sala, perguntou: “Você é participante também?”. A pergunta fez Milena reagir de imediato, com surpresa e ironia, questionando: “É óbvio, você acha que eu fosse o quê?”.

O momento foi rapidamente compartilhado nas redes sociais, onde internautas identificaram a fala como um possível caso de racismo estrutural. Muitos argumentaram que seria improvável que a mesma pergunta fosse feita a uma participante branca nas mesmas circunstâncias.

Veja a reação do público sobre o episódio:

Quem são os brothers do Pipoca?

Brígido

Brígido, 34 anos, é natural de Manaus (AM) e formado em Engenharia de Produção. Hoje, dirige a escola particular da família, que transformou em um espaço voltado à inovação e ao empreendedorismo. 

Marciele

Marciele, 32 anos, nasceu em Juruti (PA) e vive há 16 anos em Manaus. Influenciadora digital, empreendedora e Cunhã-poranga do Boi Caprichoso, cresceu em meio à agricultura familiar e enfrentou dificuldades financeiras. 

Pedro Henrique

Pedro Henrique, 22 anos, é de Colombo (PR) e mora em Curitiba. Vendedor ambulante de flores e trufas, está à espera da primeira filha.

Samira

Samira, 25 anos, é estudante de Direito. Natural de Butiá (RS), vive atualmente em Imbituba (SC) e trabalha como atendente em hostel e bar.

Milena

Milena, 26 anos, nasceu em Itambacuri (MG) e vive em Teófilo Otoni. Empreendedora, abriu uma empresa de recreação infantil e cursa Terapia Ocupacional.

Jordana

Jordana, 29 anos, é advogada, modelo e influenciadora digital. Nascida em Paraíso do Tocantins, foi criada em Goiânia e Brasília.

Paulo Augusto

Paulo Augusto, 21 anos, é estudante de Medicina Veterinária, pecuarista e influenciador digital. Natural de Inhumas (GO), mora em Anápolis.

Marcelo

Marcelo, 31 anos, é médico e mora em Currais Novos (RN). Formou-se na Bolívia após mudar de curso e realizou diversos trabalhos para se sustentar.

Maxiane

Maxiane, 32 anos, é professora de História e influenciadora digital. Natural de Nazaré da Mata (PE), vive em Carpina.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

