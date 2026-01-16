Pop

Após saída do BBB 26, Globo decide manter cachê de Henri Castelli

Ator deixou o programa por questões de saúde e seguirá com contrato e cachê

BBB 26: Emissora decide preservar acordo com o ator após saída inesperada (Marcio Farias/Divulgação)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 18h25.

A TV Globo decidiu preservar o contrato e o pagamento integral do cachê de Henri Castelli, mesmo depois que o ator deixou o Big Brother Brasil 26 por motivos de saúde. A informação foi publicada pelo colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S.Paulo.

Henri Castelli saiu do reality na última quarta-feira, 14 de janeiro. A produção tomou a decisão após ele sofrer duas convulsões durante sua participação, incluindo uma enquanto disputava a Prova do Líder, o que levou a equipe médica a recomendar sua retirada para observação e cuidados.

Segundo apuração, a Globo entendeu que a saída do ator foi um caso de força maior e não caracterizou violação das cláusulas contratuais. Por isso, não aplicou qualquer punição financeira ou corte no valor que já havia sido negociado para sua participação.

O vínculo de Castelli com a emissora segue válido até o fim de maio, conforme o contrato original, e o pagamento pelo tempo em que ele esteve no programa será mantido integralmente.

Alta médica

Após permanecer em observação desde as crises convulsivas, a equipe do ator confirmou nessa sexta-feira, 16, que o resultado dos exames foram satisfatórios e que ele teve alta médica.

Veja o comunicado:

“Henri Castelli recebeu alta nesta sexta-feira (16/1), e já deixou o hospital após a conclusão de todos os exames. O ator está bem e segue na companhia de amigos e familiares

Agradecemos, mais uma vez, todas as mensagens de carinho, preocupação e apoio recebidas. Eventuais novas atualizações serão comunicadas por meio de seus canais oficiais”.

Substituto

Com a saída de Castelli, a produção do reality precisou decidir quem ocuparia a vaga deixada no elenco. Durante a edição desta quinta, 15, Tadeu Schmidt confirmou que três concorrentes do Quarto Branco entrarão na casa mais vigiada do Brasil, e não apenas dois.

Até o momento, sete concorrentes seguem na disputa: Ricardo, Chaiany, Gabriela, Rafaella, Matheus, Leandro e Livia.

