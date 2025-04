Final do BBB 25 tem a pior audiência da história; saiba números

A 25ª edição do Big Brother Brasil encerrou-se com a pior audiência da história do reality show, registrando apenas 17 pontos no Ibope da Grande São Paulo e no Painel Nacional de Televisão (PNT), que em comparação a final do BBB 24, que ocorreu no ano passado consagrando a vitória de Davi Brito, teve uma queda de 37%, com dez pontos a menos, segundo dados prévios de audiência.

Apesar dos números baixos na medição tradicional, a Globo destaca que o BBB 25 gerou grande repercussão nas redes sociais, com 41 horas em trending topics no X (antigo Twitter) e mais de 1 bilhão de visualizações nas redes oficiais da emissora, além de alcançar 127 milhões de brasileiros durante os 93 dias de exibição, o que representa cerca de 80% dos lares do país.

O reality também impulsionou o Globoplay, que teve o melhor primeiro trimestre da sua história, com crescimento de 13% no número de usuários em relação ao ano anterior.

Renovação e tentativas de inovação no BBB 25

A edição foi marcada por uma tentativa de renovação, incluindo novas dinâmicas, provas clássicas resgatadas e um elenco diversificado com participantes já conhecidos do público.

Entre os pontos positivos, destacaram-se provas de resistência intensas e a participação de celebridades, além dos "minidummies" — bonecos em miniatura que se tornaram fenômeno nas redes sociais.

Contudo, a temporada sofreu com a falta de atritos e carisma entre os participantes, o que resultou em um clima considerado morno e apático, prejudicando o engajamento do público.

Problemas com Dinâmicas e Seleção de Elenco

A dinâmica "Freeze" (ou "Congelados"), inspirada em edições internacionais, foi considerada confusa e sem impacto, e a dinâmica de duplas, que inicialmente gerou interesse, foi encerrada precocemente devido à falta de química e conflitos relevantes.

Audiência e comparação com edições anteriores

Em termos históricos, o BBB 25 é apontado como a pior temporada do programa, superando inclusive edições consideradas fracassos, como o BBB 19 e o BBB 23, em audiência e share (percentual de televisores ligados durante sua exibição).

Para efeito de comparação, o BBB 5, um dos mais bem-sucedidos, chegou a alcançar 47 pontos de audiência e 69,2% de share, índices muito superiores aos atuais. A medição tradicional do Ibope não contempla o consumo do conteúdo em plataformas digitais como TikTok, o que dificulta comparações com temporadas anteriores, quando a TV aberta dominava o cenário audiovisual.

A produção do BBB 25, sob o comando do diretor Rodrigo Dourado, substituto de Boninho, tentou diversas estratégias para reanimar o programa, mas sem sucesso significativo. O principal erro apontado foi a seleção do elenco, que não conseguiu engajar nem mesmo os participantes a jogarem de forma ativa, o que refletiu diretamente na perda de público.