Primeira 'Camarote' é revelada e os outros já estão no BBB

BBB: time Camarote já está confinado na casa mais vigiada do país (Globo/Manoella Mello/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 20h19.
O apresentador do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt, anunciou nas redes sociais do programa que todos os participantes do Camarote, ou seja, os famosos que foram convidados para o reality, já estão confinados na casa.
O anúncio oficial de todos os participantes será feito na estreia do programa, depois da novela Três Graças, da Rede Globo.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.
A TV Globo revelou o primeiro nome do time do Camarote da nova edição do programa: a atriz Solange Couto, de 69 anos.
Veja o anúncio feito nas redes sociais do BBB:
