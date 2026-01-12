Pop

Primeira 'Camarote' é revelada e os outros já estão no BBB

Estreia da nova edição do programa será nessa segunda, dia 12, e o elenco completo do 'Camarote' será revelado na edição

BBB: time Camarote já está confinado na casa mais vigiada do país (Globo/Manoella Mello/Divulgação)

Da Redação
Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 20h19.

O apresentador do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt, anunciou nas redes sociais do programa que todos os participantes do Camarote, ou seja, os famosos que foram convidados para o reality, já estão confinados na casa.

O anúncio oficial de todos os participantes será feito na estreia do programa, depois da novela Três Graças, da Rede Globo.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Camarote já confirmada

A TV Globo revelou o primeiro nome do time do Camarote da nova edição do programa: a atriz Solange Couto, de 69 anos.

Veja o anúncio feito nas redes sociais do BBB:

