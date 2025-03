Quem venceu a Prova do Líder no BBB 25?

A Prova do Líder do BBB 25 da noite desta quinta-feira, 13, foi de sorte e estratégia. O vencedor da vez foi Guilherme, que cumpriu a tarefa de dividir a casa entre VIP e Xepa. Ele ficará hospedado durante a semana no Apê do Líder e está imune do paredão.

Guilherme vai para o quarto do líder dias após ter que dormir fora da casa, como consequência do Pegar ou Guardar.

Nesta sexta-feira, 14, o brother terá que indicar seis pessoas para o Na Mira do Líder. Antes, acontece o Leilão do Poder Curinga. Neste sábado, os participantes disputam também a Prova do Anjo.

Como foi a disputa?

Na dinâmica, patrocinada pelo Mercado Livre, os participantes recebiam um carrinho cheio de produtos e tinham que acertar o valor total dos itens listados. Quem chegasse mais próximo do valor, ganhava. Um jogador era eliminado a cada rodada e a disputa final ficou entre Guilherme e Delma, sogra e genro.

"Ele agora pode me dar um neto, Tadeu!", brincou Delma ao final da prova.

Quem ficou no VIP?

Guilherme tinha três pulseiras, além da própria, para separar no VIP. Fazem parte junto com ele Delma, Daniele e Aline.

Quem ficou na Xepa?

Guilherme escolheu que Diego, Eva, Gracyanne, João Gabriel, João Pedro, Maike, Renata, Vilma, Vinícius e Vitória ficassem na Xepa desta semana.