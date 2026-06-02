Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

CazéTV anuncia Turma da Mônica na cobertura da Copa do Mundo

Personagens participarão de conteúdos digitais e interações com o público durante os 104 jogos do Mundial

CazéTV: personagens criados por Mauricio de Sousa estarão em conteúdos especiais do Mundial (CazéTV/Divulgação)

CazéTV: personagens criados por Mauricio de Sousa estarão em conteúdos especiais do Mundial (CazéTV/Divulgação)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 2 de junho de 2026 às 14h48.

A CazéTV colocou mais um reforço e anunciou uma parceria com a Turma da Mônica para a cobertura da Copa do Mundo de 2026.

Os personagens criados por Mauricio de Sousa participarão de conteúdos digitais, ativações especiais e interações com o público ao longo do torneio.

A novidade foi divulgada nas redes sociais em um vídeo com a apresentadora Fernanda Gentil. Na gravação, ela recebe uma chamada de vídeo de Mônica e Cascão, que antecipam a participação da Turma da Mônica nas ações relacionadas ao Mundial.

Segundo o anúncio, Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali marcarão presença em conteúdos produzidos especialmente para o evento. O material será divulgado tanto nos canais da CazéTV quanto nas plataformas oficiais da Mauricio de Sousa Produções e da Turma da Mônica.

A proposta faz parte da estratégia da emissora de ampliar a experiência da cobertura esportiva com formatos voltados ao entretenimento, alcançando públicos de diferentes gerações durante o torneio.

Cobertura inédita da CazéTV para a Copa

A CazéTV fará a transmissão completa da Copa do Mundo de 2026 e exibirá as 104 partidas da competição com equipe própria de cobertura.

O time escalado para o torneio conta com nomes como Luís Felipe Freitas, Fernando Nardini, Marcelo Hazan, Raony Pacheco, Gonçalo Luiz, Romário e Alezudo.

A Copa do Mundo de 2026 será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México e marcará a estreia do novo formato da competição, que contará, pela primeira vez, com 48 seleções participantes.

Acompanhe tudo sobre:Turma da MônicaCopa do Mundo

Mais de Pop

Sydney Sweeney pediu para manter cenas de nudez em ‘Euphoria’, revela Levinson

Rock in Rio 2026: Pré-venda de ingressos para todos os dias esgota em menos de 2 horas

Rock in Rio 2026: pré-venda de ingressos começa hoje; veja preços e como comprar

'Spider-Noir' se conecta aos filmes de Tom Holland? Entenda universo da nova série

Mais na Exame

Pop

Sydney Sweeney pediu para manter cenas de nudez em ‘Euphoria’, revela Levinson

Inteligência Artificial

Com novo chip para PCs, Nvidia coloca Intel e AMD na defensiva

Mundo

'Jovem inteligente que ama seu país', diz Trump sobre encontro com Flávio Bolsonaro

Brasil

Discussão sobre fim da escala 6x1 'não tem razão de existir', diz presidente da Fiems