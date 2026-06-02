CazéTV anuncia Turma da Mônica na cobertura da Copa do Mundo

A CazéTV colocou mais um reforço e anunciou uma parceria com a Turma da Mônica para a cobertura da Copa do Mundo de 2026.

Os personagens criados por Mauricio de Sousa participarão de conteúdos digitais, ativações especiais e interações com o público ao longo do torneio.

A novidade foi divulgada nas redes sociais em um vídeo com a apresentadora Fernanda Gentil. Na gravação, ela recebe uma chamada de vídeo de Mônica e Cascão, que antecipam a participação da Turma da Mônica nas ações relacionadas ao Mundial.

Segundo o anúncio, Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali marcarão presença em conteúdos produzidos especialmente para o evento. O material será divulgado tanto nos canais da CazéTV quanto nas plataformas oficiais da Mauricio de Sousa Produções e da Turma da Mônica.

A proposta faz parte da estratégia da emissora de ampliar a experiência da cobertura esportiva com formatos voltados ao entretenimento, alcançando públicos de diferentes gerações durante o torneio.

Cobertura inédita da CazéTV para a Copa

A CazéTV fará a transmissão completa da Copa do Mundo de 2026 e exibirá as 104 partidas da competição com equipe própria de cobertura.

O time escalado para o torneio conta com nomes como Luís Felipe Freitas, Fernando Nardini, Marcelo Hazan, Raony Pacheco, Gonçalo Luiz, Romário e Alezudo.

A Copa do Mundo de 2026 será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México e marcará a estreia do novo formato da competição, que contará, pela primeira vez, com 48 seleções participantes.