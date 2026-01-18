Pop

BBB 26: veja momento que Pedro desiste do programa

Apresentador Tadeu Schimidt anunciou a saída do brother na programação da Globo, por volta das 20h10.

BBB 26: Pedro aperta botão da desistência e sai do reality. (Reprodução/Globoplay)

Da Redação
Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 20h50.

Pedro Henrique, participante do Big Brother Brasil 2026, apertou o botão da desistência e saiu do programa na noite deste domingo, 18.

Escolhido por votação popular após participar da dinâmica da Casa de Vidro na região Sul do país, Pedro decidiu encerrar sua trajetória no reality diante dos demais participantes. Os brothers estavam reunidos na sala quando presenciaram o momento em que ele apertou o botão e, em seguida, seguiu para o Confessionário.

 

 

Um post compartilhado por Big Brother Brasil (@bbb)

Pedro está entre os assuntos mais falados dentro e fora da casa do BBB, ainda na primeira semana.

