Pop

BBB 26: Cowboy divide a casa; quem está no VIP e quem caiu na Xepa?

Grupo VIP de Alberto Cowboy tem três 'Veteranos', dois 'Camarotes' e dois pipocas

BBB 26: Alberto Cowboy escolhe 7 participantes para integrar o VIP (Globo/Manoella Mello/Divulgação)

Da Redação
Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 23h08.

O novo Líder Alberto Cowboy, que venceu a primeira Prova do Líder após 26 horas de resistência, definiu a divisão da casa no BBB 26, separando participantes entre o conforto do VIP — com mais comida e acesso ao Quarto do Líder  — e as restrições da Xepa, marcada por escassez de comida.

Veja quem está no VIP: 

Veja quem está na Xepa: 

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

