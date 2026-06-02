Nesta cidade os policias patrulham as ruas com dispositivo de 95% de precisão no combate ao crime

Imagine um policial observando uma rua movimentada e recebendo informações instantaneamente sem precisar consultar um celular, rádio ou computador. Parece cena de filme futurista, mas já faz parte da rotina de agentes em Tianjin, no norte da China. Por lá, os óculos inteligentes deixaram de ser uma demonstração tecnológica para assumir funções práticas no trabalho policial.

A proposta é simples: transformar o campo de visão do agente em uma central de informações. Enquanto caminha, o policial pode acessar dados sobre pessoas, veículos e situações ao seu redor sem interromper a atividade. Em vez de procurar informações em uma tela separada, a consulta acontece praticamente diante dos olhos.

Segundo o jornal China Daily, a tecnologia já integra operações de trânsito, patrulhamento e gestão urbana. O sistema foi desenvolvido localmente, com software e hardware produzidos para atender às demandas da segurança pública da cidade.

Como o dispositivo ajuda na segurança pública?

Mais do que um acessório tecnológico, os óculos funcionam como uma extensão digital do trabalho policial. Equipados com câmera, reconhecimento de texto e comandos de voz, eles capturam informações do ambiente e as conectam a uma plataforma capaz de processar dados em tempo real.

Na prática, isso permite verificar identidades ou localizar registros associados a uma pessoa sem que o agente precise deixar o local. A promessa é acelerar atendimentos e reduzir o tempo gasto em consultas. Ao mesmo tempo, a tecnologia reacende debates sobre monitoramento constante e privacidade — um tema que costuma acompanhar qualquer avanço ligado ao reconhecimento de dados.

Um dos casos apresentados pelas autoridades envolve um idoso encontrado em um cruzamento. O homem não conseguia informar seu nome nem o endereço onde morava. Segundo Zhao Baoxin, policial da delegacia da Rua Jiefang, no distrito de Heping, os óculos permitiram identificar a pessoa rapidamente. Cerca de 20 minutos depois, familiares já haviam sido localizados e puderam buscá-lo.

Outro cenário de aplicação aparece em frente às escolas, um dos pontos mais movimentados durante os horários de entrada e saída dos alunos. Pais podem registrar previamente as placas de seus veículos em um miniprograma conectado ao sistema de segurança pública. Com isso, os policiais conseguem identificar carros autorizados, organizar o fluxo de trânsito e direcionar veículos não cadastrados.

Na teoria, a operação fica mais rápida. Na prática, significa também ampliar o uso da leitura automática de placas, algo que vem se tornando cada vez mais comum em sistemas urbanos inteligentes.

Ferramenta de alta precisão

De acordo com Sun Yinghua, integrante do departamento de ciência, tecnologia e TI da Secretaria Municipal de Segurança Pública, a taxa de precisão do reconhecimento supera 95%, enquanto as consultas retornam resultados em poucos milissegundos.

O projeto também buscou reduzir o impacto físico do equipamento. Os óculos pesam aproximadamente 40 gramas e oferecem uma visão em primeira pessoa, evitando mudanças bruscas de enquadramento comuns em câmeras corporais. A autonomia da bateria, porém, ainda é limitada, variando entre uma hora e meia e duas horas de uso contínuo.

Apesar da atenção recente, a ideia não é exatamente nova. Em 2018, o South China Morning Post relatou o uso de óculos com reconhecimento facial na estação ferroviária Zhengzhou Leste durante o Chunyun, período marcado pelo intenso deslocamento de pessoas durante o Ano Novo Lunar. Na época, a tecnologia foi utilizada para localizar fugitivos e identificar fraudes relacionadas à identidade.

A diferença agora está na escala. O que antes parecia um projeto específico começa a se integrar a um ecossistema mais amplo de segurança pública. Segundo o China Daily, os óculos já participam de operações coordenadas com drones e podem futuramente se conectar a cães robóticos, veículos policiais inteligentes, robôs humanoides e outros equipamentos conectados.

Em outras palavras, a cena do policial usando óculos inteligentes já não é mais uma previsão para o futuro. Na China, ela começa a fazer parte do presente — com os benefícios operacionais e os debates que inevitavelmente acompanham tecnologias de vigilância.