Como votar nos Pipocas para o BBB 26 e decidir quem entra pela Casa de Vidro

Para a edição de 2026 do Big Brother Brasil, exibido pela TV Globo e pelo Globoplay, o público tem poder para escolher quem entra na casa mais vigiada do país, e isso acontece por meio de uma dinâmica que envolve as chamadas Casas de Vidro, espalhadas em cinco regiões do país.

Nesta temporada, os vinte candidatos anônimos estão classificados em divisões com base nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.

Em cada Casa de Vidro, quatro participantes (dois homens e duas mulheres) esperam a decisão do público. O objetivo é que os fãs de BBB escolham um homem e uma mulher de cada casa para entrar no programa oficial. Os escolhidos compõem o grupo Pipoca, totalizando dez participantes anônimos que se juntarão aos Camarotes e Veteranos.

Ao assistir às transmissões ao vivo das cinco Casas de Vidro no Globoplay, os votantes podem observar o comportamento, as interações e as personalidades antes de decidir em quem votar.

Como votar nos Pipocas para o BBB26?

A oportunidade de votar nos Pipocas da Casa de Vidro para o BBB está disponível por meio do site do Gshow, a plataforma oficial da rede BBB, com votação gratuita. Para votar, é preciso criar uma conta usando o CPF.

Na página, é possível selecionar um homem e uma mulher de cada Casa de Vidro por vez. Após computar sua escolha, é possível fazer outras seleções. A votação é ilimitada, o que permite optar por candidatos quantas vezes quiser.

Os nomes dos 10 Pipocas escolhidos pelo público serão anunciados no domingo, 11 de janeiro, durante o especial Seleção BBB, exibido na TV Globo, antes do programa Fantástico.

A votação para escolher o próximo Pipoca do BBB é sem restrições para maiores de 18 anos. Menores de 13 a 16 anos precisam indicar um responsável para autorizar a continuidade do acesso à conta Globo.

Mesmo quem está fora do Brasil pode votar, desde que acesse o site e cumpra os requisitos de cadastro, incluindo o uso de CPF válido.