Relembre a trajetória de 'Alberto Cowboy', 'Veterano' no BBB 26

O Big Brother Brasil 2026 trouxe de volta nomes que marcaram edições históricas do reality. Entre os veteranos anunciados está Alberto “Cowboy”, participante do BBB 7, lembrado pela estratégia agressiva, pela rivalidade direta com Diego Alemão e pela eliminação com rejeição elevada.

Cowboy retorna quase duas décadas após uma trajetória associada à figura de antagonista da edição. No BBB 7, ele terminou em 6º lugar, eliminado com cerca de 85% dos votos em um paredão direto contra Diego Alemão, campeão daquela temporada.

Perfil e entrada no BBB 7

Natural de Manhuaçu (MG), Alberto entrou no BBB 7, em 2007, aos 30 anos. À época, trabalhava como analista financeiro e demonstrava o desejo de investir em uma carreira na música sertaneja, o que originou o apelido “Cowboy”.

Desde o início, adotou uma postura declaradamente estratégica, com discurso racional e disposição para se posicionar nos conflitos da casa, o que o colocou rapidamente no centro das articulações de voto.

Estratégia, alianças e rivalidade

A trajetória de Cowboy ficou marcada pela rivalidade com Diego Alemão. Os dois se posicionaram em lados opostos do jogo e protagonizaram um dos embates mais lembrados da história do Big Brother Brasil.

Alberto atuou diretamente para desarticular o trio formado por Diego, Fani e Íris, então muito popular com o público. Ele ajudou a conduzir Fani e Íris a paredões contra Alemão, o que consolidou sua imagem de jogador calculista e reforçou o rótulo de “vilão” da edição.

Provas e momentos marcantes

Um dos principais destaques de sua passagem foi a vitória em uma prova de resistência com duração aproximada de 21 horas e 30 minutos, uma das mais longas do BBB até então. O feito ganhou ainda mais repercussão por ter ocorrido contra Diego Alemão.

Cowboy também esteve envolvido na chamada “treta da sunga branca”, episódio em que uma brincadeira envolvendo Alemão gerou grande repercussão dentro e fora da casa e se tornou parte do imaginário do BBB 7.

Após semanas como principal antagonista do favorito da edição, Cowboy enfrentou Diego Alemão no 12º paredão do programa. O embate foi tratado como um confronto direto entre vilão e herói da temporada.

Alberto foi eliminado com cerca de 85% dos votos, após 11 semanas de confinamento, encerrando sua participação em 6º lugar e reforçando a narrativa que levou Alemão ao título.

Pós-BBB e retorno como veterano

Depois do reality, Cowboy formou família, tornou-se empresário em Belo Horizonte e manteve projetos ligados à música sertaneja, incluindo a dupla Cleo & Cowboy. Com o passar do tempo, passou a tratar o rótulo de vilão de forma bem-humorada, reconhecendo o papel que exerceu no jogo.