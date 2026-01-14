BBB 26: Prova do Líder completa 15 horas; veja quem ainda está na disputa

A primeira Prova do Líder de resistência do Big Brother Brasil 26 já ultrapassou a marca de quinze horas de disputa intensa entre os participantes. A dinâmica começou com cerca de 20 brothers e sisters tentando garantir a primeira liderança da temporada, que traz imunidade e poder de indicação ao paredão.

Os confinados que seguem na disputa pela primeira liderança da 26ª edição do Big Brother Brasil são: Sarah Andrade, Marciele, Edilson, Breno, Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach.

Com o passar do tempo, muitos participantes foram deixando a prova, seja por eliminação em rodadas, seja por desistência ou erros nas regras do desafio.

Até agora, já saíram nomes como Ana Paula Renault, Brigido, Juliano Floss, Pedro, Solange Couto, Samira, Paulo Augusto, Aline Campos, Milena, Sol Vega, Marcelo, Maxiane, Jordana, Babu Santana e Henri Castelli já foram eliminados.

Henry Castelli passou mal

Henri Castelli passou mal durante a Prova do Líder de resistência do BBB 26, sofrendo uma convulsão no meio da dinâmica, o que assustou os demais participantes e fez com que a produção interrompesse temporariamente a prova para prestar atendimento médico ao ator.

A organização do programa informou que ele foi levado para atendimento e está consciente e sob observação, mas não seguirá na disputa.

Briga entre 'sisters'

Durante a Prova do Líder de resistência do BBB 26, duas sisters protagonizaram a primeira briga da temporada após uma conversa sobre o Queridômetro.

A discussão começou quando Milena comentou sobre um emoji de planta que recebeu de Sol Vega, e rapidamente a conversa esquentou com acusações de quem falava demais e quem queria aparecer no jogo. As duas trocaram provocações e críticas pessoais, levantando o clima tenso entre os participantes ainda nas primeiras horas da prova.

Veja o momento da briga entre as participantes:

Quais participantes ainda estão na prova?

No momento, seis participantes continuam firme na disputa pela liderança. Eles seguem na prova de resistência, resistindo fisicamente e estrategicamente durante, por enquanto, as 15 horas de prova.

Os nomes que ainda restam na prova são: Sarah Andrade, Marciele, Edilson Capetinha, Breno, Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach. A dinâmica segue aberta e não tem previsão exata de término. A cada fase, os participantes enfrentam novas exigências que podem redefinir quem chegará até o final.

Onde assistir o BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay, é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.