Sydney Sweeney pediu para manter cenas de nudez em ‘Euphoria’, revela Levinson

O criador de "Euphoria", Sam Levinson, revelou que Sydney Sweeney se opôs à retirada de cenas de nudez envolvendo sua personagem, Cassie Howard, na terceira e última temporada da produção da HBO. A declaração foi feita pelo autor em entrevista ao The New York Times.

Atriz não quis poupar cenas de nudez

Segundo Levinson, durante o desenvolvimento da temporada final, ele chegou a considerar maneiras de filmar determinadas sequências sem nudez.

A ideia surgiu em meio às discussões que cercaram a série desde suas primeiras temporadas, frequentemente criticada pelo uso de cenas sexualizadas envolvendo seus personagens.

O diretor afirmou que apresentou a possibilidade à atriz, mas recebeu uma resposta imediata. De acordo com ele, Sweeney argumentou que a proposta não faria sentido para a história de Cassie, que, na terceira temporada, passa a atuar como criadora de conteúdo na plataforma OnlyFans.

"Você está brincando? Estou interpretando uma modelo do OnlyFans", teria respondido a atriz, segundo o relato de Levinson. O criador da série disse que, após ouvir o argumento, reconheceu que a observação fazia sentido para a construção da personagem.

Sydney Sweeney: atriz interpreta Cassie em 'Euphoria' (Eddy Chen/HBO)

Durante a entrevista, Levinson também comentou sobre a política adotada pela produção em relação às cenas íntimas. Segundo ele, os atores são informados previamente sobre as exigências de cada papel e contam com acompanhamento de coordenadores de intimidade durante as gravações. O diretor destacou que nenhum intérprete é obrigado a realizar cenas com as quais não se sinta confortável.

O cineasta elogiou a postura profissional de Sweeney e afirmou que existe uma relação de confiança entre os dois. Ele descreveu a atriz como alguém "destemida" e disse que ela contribuiu para tornar a trajetória de Cassie mais autêntica dentro do universo da série.

Terceira temporada encerrou a série de sucesso

A terceira temporada, que teve o último episódio exibido no último dia 31 de maio, marcou o encerramento de "Euphoria", um dos maiores fenômenos televisivos da HBO nos últimos anos. Além de Sydney Sweeney, a produção também ajudou a consolidar a carreira de nomes como Zendaya, Jacob Elordi e Hunter Schafer.

A trama acompanhou Rue Bennett, personagem interpretada por Zendaya, uma adolescente que enfrenta problemas com dependência química enquanto tenta lidar com relações familiares, amizades, traumas e a descoberta da própria identidade.

Confira o trailer do episódio final da série: