Rock in Rio 2026: Pré-venda de ingressos para todos os dias esgota em menos de 2 horas

Rock in Rio: festival acontecerá em setembro de 2026 (Lais Fonseca/Exame)
Repórter
Publicado em 2 de junho de 2026 às 14h20.
Em menos de duas horas após a abertura da pré-venda para o Rock in Rio 2026, todos os ingressos disponíveis para três datas do festival já estavam esgotados. Os dias que receberão apresentações de Elton John, Calvin Harris, Maroon 5 e Demi Lovato registraram venda total por volta das 13h40 desta terça-feira, 2.
A comercialização antecipada começou ao meio-dia e foi direcionada exclusivamente a clientes Itaú e integrantes do Rock in Rio Club, por meio da plataforma Ticketmaster. A procura elevada foi registrada desde os primeiros minutos de operação.
O grande volume de acessos provocou filas virtuais extensas. Muitos usuários permaneceram cerca de uma hora e meia aguardando para entrar no sistema de vendas. Quando conseguiram acessar a plataforma, os ingressos para os dias 6, 7 e 12 de setembro já estavam indisponíveis, tanto para o setor gramado quanto para o Comfort Zone, área com acesso próximo ao Palco Mundo.
As entradas para as demais datas também se esgotaram rapidamente. De acordo com a assessoria do festival, a disponibilidade foi encerrada aproximadamente 20 minutos depois.
A próxima etapa de vendas está prevista para 8 de junho, às 19h, quando terá início a comercialização para o público em geral.
Os bilhetes para um dia do Rock in Rio custam R$ 870 na categoria inteira e R$ 435 na modalidade de meia-entrada. Clientes do Itaú que efetuarem a compra com cartões de crédito participantes da promoção terão desconto de 15% sobre o valor da inteira, reduzindo o preço para R$ 739,50.
A edição de 2026 do Rock in Rio está marcada para os dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. Entre as atrações anunciadas estão Foo Fighters, Elton John, Zara Larsson e Calvin Harris.
Os compradores do Rock in Rio Card ainda poderão escolher a data de utilização do ingresso até o meio-dia de 8 de junho, antes da abertura da venda geral. Após esse período, a seleção ficará condicionada à disponibilidade de ingressos em cada dia do evento.
Palco Mundo
Palco Sunset
New Dance Order
Espaço Favela
Global Village
Supernova
Palco Mundo
Palco Sunset
New Dance Order
Palco Mundo
Palco Sunset
New Dance Order
Espaço Favela
Palco Supernova
Global Village
Palco Mundo
Palco Sunset
New Dance Order
Espaço Favela
Palco Supernova
Global Village
Palco Mundo
Palco Sunset
New Dance Order
Espaço Favela
Palco Supernova
Global Village
Palco Mundo
Palco Sunset
New Dance Order
Espaço Favela
Palco Supernova
Global Village
Palco Mundo
Palco Sunset
New Dance Order
Espaço Favela
Palco Supernova
Global Village