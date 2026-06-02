Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Rock in Rio 2026: Pré-venda de ingressos para todos os dias esgota em menos de 2 horas

Primeira fase da venda de ingressos para o festival começou nesta terça-feira, às 12h

Rock in Rio: festival acontecerá em setembro de 2026 (Lais Fonseca/Exame)

Rock in Rio: festival acontecerá em setembro de 2026 (Lais Fonseca/Exame)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 2 de junho de 2026 às 14h20.

Tudo sobreRock in Rio
Saiba mais

Em menos de duas horas após a abertura da pré-venda para o Rock in Rio 2026, todos os ingressos disponíveis para três datas do festival já estavam esgotados. Os dias que receberão apresentações de Elton John, Calvin Harris, Maroon 5 e Demi Lovato registraram venda total por volta das 13h40 desta terça-feira, 2.

A comercialização antecipada começou ao meio-dia e foi direcionada exclusivamente a clientes Itaú e integrantes do Rock in Rio Club, por meio da plataforma Ticketmaster. A procura elevada foi registrada desde os primeiros minutos de operação.

O grande volume de acessos provocou filas virtuais extensas. Muitos usuários permaneceram cerca de uma hora e meia aguardando para entrar no sistema de vendas. Quando conseguiram acessar a plataforma, os ingressos para os dias 6, 7 e 12 de setembro já estavam indisponíveis, tanto para o setor gramado quanto para o Comfort Zone, área com acesso próximo ao Palco Mundo.

As entradas para as demais datas também se esgotaram rapidamente. De acordo com a assessoria do festival, a disponibilidade foi encerrada aproximadamente 20 minutos depois.

A próxima etapa de vendas está prevista para 8 de junho, às 19h, quando terá início a comercialização para o público em geral.

Quanto custam os ingressos para o Rock in Rio?

Os bilhetes para um dia do Rock in Rio custam R$ 870 na categoria inteira e R$ 435 na modalidade de meia-entrada. Clientes do Itaú que efetuarem a compra com cartões de crédito participantes da promoção terão desconto de 15% sobre o valor da inteira, reduzindo o preço para R$ 739,50.

Quais são os dias de shows do Rock in Rio?

A edição de 2026 do Rock in Rio está marcada para os dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. Entre as atrações anunciadas estão Foo Fighters, Elton John, Zara Larsson e Calvin Harris.

Os compradores do Rock in Rio Card ainda poderão escolher a data de utilização do ingresso até o meio-dia de 8 de junho, antes da abertura da venda geral. Após esse período, a seleção ficará condicionada à disponibilidade de ingressos em cada dia do evento.

Confira a programação completa do Rock in Rio 2026

Dia 4 de setembro

Palco Mundo

  • Foo Fighters
  • Rise Against
  • The Hives
  • Nova Twins

Palco Sunset

  • Capital Inicial convida Dado Villa-Lobos
  • Hot Milk
  • Detonautas convida Biquíni
  • Di Ferrero

New Dance Order

  • Steve Angello
  • Giu x Carola
  • Atkö ≠
  • Cat Dealers

Espaço Favela

  • Rodrigo do CN
  • Hitmaker
  • Gbz7n

Global Village

  • Paulinho Moska
  • Leela
  • Giovanna Moraes

Supernova

  • Diogo Defante
  • Venere Vai Venus
  • Rock in Gil com Larissa Luz
  • Chady

Dia 5 de setembro

Palco Mundo

  • Avenged Sevenfold
  • Bring Me the Horizon
  • Machine Gun Kelly
  • Sepultura

Palco Sunset

  • Bad Omens
  • Poppy
  • Black Pantera convida Nervosa
  • Malvada convida Day Limns

New Dance Order

  • James Hype
  • Volkoder
  • Camila Jun x Eli Iwasa
  • Victor Lou

Dia 6 de setembro

Palco Mundo

  • Calvin Harris
  • Black Eyed Peas
  • Nelly
  • Barão Vermelho (em um encontro com a formação original)

Palco Sunset

  • Ne-Yo
  • Jota Quest (tocando Tim Maia)
  • BaianaSystem
  • Calema

New Dance Order

  • Meduza
  • Casa Bonita / Brisotti & Viot
  • Liu
  • Sofi Tukker

Espaço Favela

  • Xamã
  • Rael
  • Budah

Palco Supernova

  • João Gordo & Asteroides Trio homenageiam os 50 anos de Ramones
  • Matanza Ritual
  • Bayside Kings
  • O Escritório

Global Village

  • Mohamed Ramadan
  • Mãeana
  • Bento Gil convida Flor Gil

Dia 7 de setembro

Palco Mundo

  • Elton John
  • Gilberto Gil
  • Jon Batiste
  • Luísa Sonza convida Roberto Menescal

Palco Sunset

  • Laufey
  • Péricles canta Motown
  • Roupa Nova convida Guilherme Arantes
  • Vanessa da Mata convida Rubel

New Dance Order

  • Fatboy Slim
  • Aline Rocha
  • Leo Janeiro & Simo Not Simon
  • Max Styler

Espaço Favela

  • Belo
  • Mart'nália
  • Tiee

Palco Supernova

  • Alee
  • Zeca Veloso
  • Melly
  • Maui

Global Village

  • João Bosco
  • Joyce Moreno, Leila Pinheiro e Fernanda Takai
  • Wanda Sá

Dia 11 de setembro

Palco Mundo

  • Stray Kids
  • Hwasa
  • Alok
  • Nexz

Palco Sunset

  • Jamiroquai
  • PJ Morton
  • Os Garotin convida Duquesa
  • Jota.pê convida Luedji Luna e Zaynara

New Dance Order

  • Neelix & Vegas
  • Omiki
  • Departamento
  • Anna

Espaço Favela

  • MC Cabelinho convida TZ da Coronel
  • Puterrier & MC Carol
  • Caio Luccas

Palco Supernova

  • Nandatsunami
  • Ananda
  • Isa Buzzi
  • Muse Maya

Global Village

  • Souldified
  • Rio Bronx
  • Lambateria com Félix Robatto

Dia 12 de setembro

Palco Mundo

  • Maroon 5
  • Demi Lovato
  • J Balvin
  • Pedro Sampaio

Palco Sunset

  • Mumford & Sons
  • João Gomes + Orquestra Brasileira
  • Gilsons convida Daniela Mercury e Olodum
  • Criolo, Amaro Freitas e Dino D'Santiago

New Dance Order

  • Alok
  • Alok & Family – Ekanta, Swarup
  • Gabe
  • Adam Sellouk
  • Bhaskar

Espaço Favela

  • Timbalada
  • Priscila Senna
  • Soul de Brasileiro

Palco Supernova

  • Delacruz
  • Milo J
  • Yago Oproprio
  • Celo Dut

Global Village

  • Mestrinho
  • Hamilton de Holanda
  • Badi Assad

Dia 13 de setembro

Palco Mundo

  • Twenty One Pilots
  • Halsey
  • Lola Young
  • Ivete Sangalo

Palco Sunset

  • Zara Larsson
  • Marina Sena convida Céu
  • Joelma convida Viviane Batidão
  • Carol Biazin convida Joyce Alane

New Dance Order

  • John Summit
  • Roddy Lima
  • Illusionize
  • Dawn Patrol/Maz, Antdot, Riascode, Bakka

Espaço Favela

  • Dennis
  • Suel
  • Marvvila

Palco Supernova

  • Lourena
  • Sant
  • Bruna Black
  • Ar Baby

Global Village

  • Haley Smalls
  • Lucy Alves
  • Kynnie
Acompanhe tudo sobre:MúsicaMúsica popFestivaisRock in Rio

Mais de Pop

Rock in Rio 2026: pré-venda de ingressos começa hoje; veja preços e como comprar

'Spider-Noir' se conecta aos filmes de Tom Holland? Entenda universo da nova série

'Backrooms': veja todos os recordes do novo fenômeno do terror

Como o momento do cinema explica filmes de terror na frente de 'Star Wars' nas bilheterias

Mais na Exame

Brasil

Filha do Silvio Santos será vice do Caiado? Entenda as articulações no PSD

Inteligência Artificial

Só um terço do trabalho será humano em 2030, diz Fábio Coelho, presidente do Google Brasil

Future of Money

Sócio do BTG vê ‘atualização’ do sistema financeiro para blockchain em 10 anos

Negócios

Empresa de US$ 1 tri reteve 25% dos ativos e usou 'estratégia do silêncio' para vencer a crise