Relembre a trajetória de Babu Santana, 'Veterano' no BBB 26

O Big Brother Brasil 2026 começou nesta segunda-feira, 12, e trouxe de volta ex-participantes que marcaram a história do reality. O primeiro “Veterano” anunciado pelo programa foi o ator Babu Santana, destaque do BBB 20 e um dos nomes mais lembrados daquela edição.

Babu retorna ao BBB seis anos após uma trajetória marcada por recordes de paredão, forte identificação popular e imagem de resistência dentro da casa. No BBB 20, ele terminou em quarto lugar e é lembrado como um dos personagens centrais da temporada.

Início no BBB 20

Babu Santana entrou no BBB 20 como integrante do grupo Camarote, na primeira edição do programa a misturar famosos e anônimos. À época, já tinha carreira consolidada no cinema e na televisão, com destaque para a interpretação de Tim Maia no filme Tim Maia (2014).

Logo no início da temporada, Babu se destacou ao confrontar participantes acusados de atitudes machistas, o que gerou apoio de parte do público, mas também o colocou em conflito com grupos dominantes da casa.

Com o avanço do jogo, passou a enfrentar períodos de isolamento, tornou-se alvo frequente de críticas internas e acumulou indicações ao paredão.

Alianças e imagem de 'paizão'

A principal aliança de Babu no BBB 20 foi com Felipe Prior. A dupla esteve diversas vezes na mira dos votos da casa.

Dentro da casa, Babu também construiu a imagem de “paizão”, apelido dado pelos colegas e pelo público. O rótulo foi associado ao comportamento protetor, aos conselhos oferecidos a outros participantes e à rotina de cuidados, como cozinhar e ajudar na organização da casa.

O participante se tornou recordista de paredões do Big Brother Brasil ao enfrentar 10 berlindas ao longo do BBB 20. Apesar das diversas indicações, o ator chegou no Top 4 da edição, junto com Manu Gavassi, Thelma Assis — futura campeã do programa — e Rafa Kalimann

Babu foi eliminado no último paredão antes da final, disputado contra Rafa e Thelma, com 57,15% dos votos, encerrando sua participação em quarto lugar.

Fora do reality, a trajetória no BBB impulsionou sua carreira. O ator firmou contrato com a Globo, participou de novelas e campanhas publicitárias.