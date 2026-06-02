Mercado Bitcoin demite 49 funcionários e fala em reorganização

A corretora de criptomoedas brasileira Mercado Bitcoin (MB) demitiu 49 funcionários nesta segunda-feira, 1, no que chamou de uma reorganização interna para aumento de foco. A ideia, segundo uma fonte que não quis ser identificada, é mudar frentes de atuação e descontinuar produtos que estavam dando prejuízo.

A fonte não quis especificar quais produtos eram estes, mas lembrou que entre criptomoedas e tokens o MB tem perto de 900 ativos listados.

Mesmo assim, a corretora de criptomoedas afirma que continua seus planos de expansão e está avançando com o processo de obter licença do Banco Central para se credenciar como prestadora de serviço de ativo virtual (PSAV).

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Além disso, o MB recentemente fechou parceria com o influenciador Thiago Nigro, que tem mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais, para divulgar postagens relacionadas ao mercado de criptoativos.

Em nota oficial enviada à EXAME, o MB afirmou que implementou uma reorganização de sua estrutura para sustentar o próximo ciclo de crescimento da companhia.

“O movimento simplifica a operação, encurta a tomada de decisões e aprofunda a integração entre as frentes de negócio, concentrando esforços nos pilares estratégicos de Trading, Tokenização e Pagamentos”, informou a corretora.

O bear market do bitcoin, que cai 22,8% no acumulado de 2026, não foi citado entre os motivos para a reorganização.

Histórico de layoffs

Antes do movimento desta semana, o MB teve outros grandes processos demissionais, como é o caso do ocorrido em junho de 2022, quando 90 funcionários do grupo 2TM (dono da corretora) foram desligados.

Na época, a companhia disse que os ajustes eram por conta da “mudança no panorama financeiro global”.

Em agosto de 2023, por sua vez, a corretora dispensou 45 funcionários, citando cortes de custos.

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