Entenda as regras do BBB 26: o que muda na nova edição?

Faltando poucas semanas para o Big Brother Brasil 26, que estreia em 12 de janeiro de 2026, a produção do reality show já revelou uma série de regras e dinâmicas inéditas que prometem dar um novo ritmo à edição e aumentar a participação do público nas decisões do jogo.

Veja quais foram as mudanças:

Três grupos

Uma das grandes novidades desta temporada é a ampliação da formação de participantes. Além dos tradicionais grupos Pipoca (anônimos) e Camarote (famosos), o BBB 26 introduz o grupo Veteranos, composto por ex-BBBs que já marcaram edições anteriores e retornam para disputar o prêmio.

Casa de Vidro reformulada

O processo de seleção de parte dos participantes também ganhou um novo formato. Em vez de uma única Casa de Vidro, como nas edições passadas, o BBB 26 terá cinco Casas de Vidro espalhadas pelas cinco regiões do Brasil.

Cada Casa de Vidro receberá quatro candidatos (dois homens e duas mulheres), e o público vai escolher um homem e uma mulher para entrar no BBB. Ao todo, isso significa que o público terá papel decisivo na composição de metade do elenco antes mesmo da estreia.

Combate às 'plantas'

Uma das maiores surpresas desta edição é a possibilidade de substituir participantes durante o jogo, algo inédito na história do programa. A produção criou um ambiente chamado de “laboratório”, onde candidatos extras ficarão confinados e disputarão uma chance de entrar na casa caso o público ache que um dos participantes dentro do jogo é uma "planta".

Essa regra aumenta o protagonismo do público e cria um clima de incerteza constante entre os participantes dentro da casa.

Big Fone em dose tripla

A casa terá três aparelhos do Big Fone espalhados, mas com uma reviravolta: só um deles terá a mensagem ativa, e o público decidirá qual será o escolhido.

Voto no streaming e Cartola BBB

O BBB 26 amplia a participação do público fora da casa com votação integrada ao Globoplay, permitindo que os assinantes votem em tempo real e com um voto por CPF para equilibrar decisões.

Já o Cartola BBB será um fantasy game inspirado no universo do futebol. Os fãs poderão montar equipes com participantes da casa e somar pontos de acordo com eventos internos: como vitórias em provas, permanência fora do paredão ou entrada no VIP.

Disputa individual

Ao contrário do BBB 25, que começou com duplas, o BBB 26 retorna à disputa individual desde o primeiro dia, o que deve acelerar alianças e tensões entre os confinados.