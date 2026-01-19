BBB 26: veja quem votou em quem no 1º Paredão

BBB 26: Brothers votaram em peso no Pipoca Paulo Augusto (Reprodução Globo)
Redação Exame
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 00h20.
Última atualização em 19 de janeiro de 2026 às 00h27.
A formação do primeiro paredão do BBB 26 movimentou a casa e revelou as primeiras alianças e estratégias do jogo. Em uma noite marcada por discursos cautelosos, os participantes precisaram escolher quem enfrentaria a berlinda inaugural da temporada.
Alberto Cowboy votou em Milena.
Paulo Augusto foi o mais votado, com 11 indicações.
A Prova Bate-Volta foi disputada por Aline Campos, Ana Paula Renault e Paulo Augusto. A dinâmica era um jogo da memória, e o brother que acertasse mais placas iguais avançam na passarela. Paulo Augusto acertou mais e se livrou da berlinda.
O primeiro Paredão da edição foi formado entre Milena, Ana Paula Renault e Aline Campos. O público tem até terça-feira para votar e decidir quem deixa a casa mais vigiada do Brasil.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.
O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.
A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extra.