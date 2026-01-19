Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: veja quem votou em quem no 1º Paredão

Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena são as emparedadas da semana

BBB 26: Brothers votaram em peso no Pipoca Paulo Augusto (Reprodução Globo)

BBB 26: Brothers votaram em peso no Pipoca Paulo Augusto (Reprodução Globo)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 00h20.

Última atualização em 19 de janeiro de 2026 às 00h27.

A formação do primeiro paredão do BBB 26 movimentou a casa e revelou as primeiras alianças e estratégias do jogo. Em uma noite marcada por discursos cautelosos, os participantes precisaram escolher quem enfrentaria a berlinda inaugural da temporada.

Veja quem votou em quem:

Líder

Alberto Cowboy votou em Milena.

Casa

  • Solange Couto votou em Paulo Augusto;
  • Ana Paula Renault votou em Paulo Augusto;
  • Breno votou em Paulo Augusto;
  • Aline Campos votou em Paulo Augusto;
  • Jonas Sulzbach votou em Paulo Augusto;
  • Maxiane votou em Paulo Augusto;
  • Brígido votou em Sol Vega;
  • Sarah Andrade votou em Paulo Augusto;
  • Edilson Capetinha votou em Sol Vega;
  • Jordana votou em Edilson Capetinha;
  • Marcelo votou em Paulo Augusto;
  • Marciele votou em Juliano Floss;
  • Juliano Floss votou em Sol Vega;
  • Samira votou em Paulo Augusto;
  • Babu Santana votou em Sol Vega;
  • Milena votou em Paulo Augusto;
  • Paulo Augusto votou em Sol Vega;
  • Sol Vega votou em Juliano Floss;
  • Matheus votou em Maxiane;
  • Gabriela votou em Paulo Augusto;
  • Leandro votou em Jonas Sulzbach;
  • Chaiany votou em Brígido.

Paulo Augusto foi o mais votado, com 11 indicações.

Prova Bate e Volta

A Prova Bate-Volta foi disputada por Aline Campos, Ana Paula Renault e Paulo Augusto. A dinâmica era um jogo da memória, e o brother que acertasse mais placas iguais avançam na passarela. Paulo Augusto acertou mais e se livrou da berlinda.

Paredão

O primeiro Paredão da edição foi formado entre Milena, Ana Paula Renault e Aline Campos. O público tem até terça-feira para votar e decidir quem deixa a casa mais vigiada do Brasil.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extra.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother BrasilGlobo

Mais de Pop

Nova série de 'Game of Thrones' nasce de livro fora da saga principal; veja qual

Botão da desistência do BBB: o que o participante ao desistir do reality

Relembre participação de Pedro, que desistiu do BBB 26

Quem é Pedro, que desistiu do BBB 26 neste domingo

Mais na Exame

Brasil

Inscrições do Sisu começam nesta segunda; veja como participar

Pop

Nova série de 'Game of Thrones' nasce de livro fora da saga principal; veja qual

Carreira

Síndrome de domingo: o que é e qual a relação com a NR-1

Mundo

Socialista supera previsões e enfrenta a direita no 2º turno em Portugal