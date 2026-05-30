Final da Champions League 2026: a trajetória do Arsenal em busca do primeiro título

O Arsenal está a 90 minutos de conquistar o maior título de sua história. Neste sábado, 30, o clube inglês enfrenta o Paris Saint-Germain na final da Champions League 2025/26, em busca de uma taça inédita no principal torneio de clubes da Europa.

A decisão será disputada na Puskás Aréna, em Budapeste, na Hungria, a partir das 13h (horário de Brasília). A partida terá transmissão da TNT, na TV por assinatura, e da HBO Max, no streaming.

Campeão da Premier League nesta temporada, o Arsenal chega à final embalado por uma campanha invicta na Champions League. Do outro lado estará o PSG, atual campeão europeu, que tenta conquistar seu segundo título continental consecutivo.

Como foi a trajetória do Arsenal na Champions League 2026?

O Arsenal teve uma das campanhas mais consistentes do torneio. A equipe terminou a fase de liga na liderança geral, vencendo todos os oito jogos disputados.

Os resultados foram:

Athletic Bilbao 0 x 2 Arsenal

Arsenal 2 x 0 Olympiakos

Arsenal 4 x 0 Atlético de Madrid

Slavia Praga 0 x 3 Arsenal

Arsenal 3 x 1 Bayern de Munique

Club Brugge 0 x 3 Arsenal

Inter de Milão 1 x 3 Arsenal

Arsenal 3 x 2 Kairat

A campanha dominante colocou os ingleses diretamente nas oitavas de final.

No mata-mata, o time eliminou o Bayer Leverkusen com vitória por 3 a 1 no placar agregado. Nas quartas de final, passou pelo Sporting após vencer por 1 a 0 em Portugal e empatar sem gols em Londres.

A vaga na decisão veio diante do Atlético de Madrid. Após empate por 1 a 1 fora de casa, o Arsenal venceu por 1 a 0 diante de sua torcida e garantiu presença na final.

Ao todo, o clube chega à decisão com 11 vitórias e três empates na competição.

Gabriel Magalhães, Declan Rice e Martin Ødegaard: jogadores do Arsenal comemoram o título da Premier League conquistado na temporada 2025/26 (Adrian Dennis/AFP)

O que explica o sucesso do Arsenal?

A campanha desta temporada é resultado de um projeto de longo prazo conduzido por Mikel Arteta.

O treinador assumiu o comando da equipe em 2019 e, após anos de reconstrução, transformou o Arsenal em um dos times mais competitivos da Europa. O clube conquistou a Premier League pela primeira vez desde a temporada 2003/04 e agora tenta completar uma temporada histórica com a conquista da Champions.

A equipe se destaca pelo equilíbrio entre defesa e ataque. O goleiro David Raya soma nove jogos sem sofrer gols durante a campanha europeia, enquanto a dupla de zaga formada por William Saliba e Gabriel Magalhães se consolidou como uma das bases do time.

No meio-campo, Declan Rice se tornou peça central do esquema de Arteta. Já no setor ofensivo, Bukayo Saka, Martin Odegaard e Gabriel Martinelli ajudam a dar velocidade e criatividade ao time londrino.

Outro fator apontado pelo clube como importante para a temporada foi o trabalho voltado ao aspecto emocional dos jogadores, com investimento em acompanhamento psicológico e atividades coletivas para fortalecer o grupo em momentos de pressão.

Melhor defesa contra melhor ataque

A final deste sábado reúne duas das equipes mais dominantes da temporada europeia.

O Arsenal chega à decisão com a melhor defesa da Champions League. A equipe sofreu, em média, menos de meio gol por partida na competição.

Já o PSG construiu sua campanha apoiado em um dos ataques mais produtivos do continente e eliminou adversários tradicionais como Chelsea, Liverpool e Bayern de Munique no mata-mata.

Arsenal: jogadores participam do último treino em Budapeste antes da final da Champions League 2026 contra o PSG (Franck Fife/AFP)

Brasileiros em campo na final

A decisão também terá presença brasileira dos dois lados.

Pelo Arsenal, o zagueiro Gabriel Magalhães é titular e um dos pilares defensivos da equipe. O atacante Gabriel Martinelli aparece como opção no banco de reservas.

No PSG, o capitão Marquinhos deve começar jogando na defesa. Lucas Beraldo é opção entre os reservas.

Marquinhos, Magalhães e Martinelli foram convocados para a seleção brasileira e se apresentarão ao técnico Carlo Ancelotti após a final da Champions League para a preparação da Copa do Mundo.

Qual é o retrospecto entre Arsenal e PSG?

Esta será a primeira vez que Arsenal e PSG se enfrentam em uma final continental. Ao longo da história, os clubes disputaram sete partidas oficiais, com equilíbrio entre vitórias.

7 jogos

2 vitórias do PSG

2 vitórias do Arsenal

3 empates

Na temporada 2024/25, os times se enfrentaram três vezes. O Arsenal venceu o duelo da fase de liga por 2 a 0, mas o PSG levou a melhor nos dois confrontos da semifinal e avançou para conquistar o título europeu.

Bola da final da Champions League: troféu será disputado por PSG e Arsenal neste sábado, 30, em Budapeste (Franck Fife/Pool/AFP)

Histórico em finais da Champions League

O PSG busca o segundo título de sua história. O clube francês conquistou sua primeira Champions League na temporada passada ao derrotar a Internazionale por 5 a 0 na decisão.

Antes disso, havia chegado à final apenas uma vez, em 2019/20, quando foi derrotado pelo Bayern de Munique.

O Arsenal tenta levantar a taça pela primeira vez. A única final disputada pelos ingleses ocorreu em 2006, quando perderam para o Barcelona por 2 a 1. Vinte anos depois, o time volta à decisão com a oportunidade de finalmente conquistar o troféu mais desejado do futebol europeu.