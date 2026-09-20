Nova dona das figurinhas da Copa abrirá megaloja de cards esportivos em outubro

RESUMO | De acordo com reportagem exclusiva do The Athletic, a Fanatics expandirá sua presença física de colecionáveis na Europa com a abertura de sua segunda loja oficial em Paris, marcada para o próximo dia 23 de outubro, aproveitando a crescente demanda por trading cards e o embalo do mercado francês.

Pouco mais de um ano e meio após inaugurar sua primeira loja física de colecionáveis no Reino Unido — marco que contou com o corte de fita feito pelo piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton na Regent Street —, a Fanatics está pronta para expandir sua operação na Europa. Segundo informações do The Athletic, a marca abrirá as portas de sua segunda unidade global da divisão Fanatics Collectibles em Paris no próximo dia 23 de outubro.

Com uma área de varejo de 460 metros quadrados, o novo estabelecimento terá dimensões equivalentes à unidade londrina e funcionará como um ponto focal para a comercialização de trading cards esportivos — abrangendo competições como UEFA Champions League, Fórmula 1, NFL, NBA e MLB —, além de itens de entretenimento produzidos pela Topps (empresa pertencente ao grupo), colecionáveis oficiais e suprimentos para colecionadores. A inauguração ocorrerá estrategicamente a apenas dois dias da realização da primeira partida oficial da NFL na capital francesa, marcada para 25 de outubro. Embora os convidados especiais ainda não tenham sido confirmados pela diretoria, a expectativa é atrair grande público e colecionadores de toda a Europa.

A empresa será a responsável pela comercialização do álbum de figurinhas da Copa do Mundo a partir de 2031.

O sucesso surpreendente em Londres e o cenário francês

A investida física da Fanatics no continente europeu, iniciada em abril de 2025, superou com folga todas as projeções iniciais estabelecidas pelo fundador e CEO da empresa, Michael Rubin. Em declaração destacada pelo The Athletic, Rubin destacou que a unidade de Londres, inicialmente projetada para faturar entre US$ 6 milhões e US$ 8 milhões (cerca de R$ 33 milhões a R$ 44 milhões) no primeiro ano, caminha para alcançar impressionantes US$ 25 milhões (aproximadamente R$ 137 milhões) em vendas — triplicando as expectativas e atraindo mais de um milhão de visitantes.

A escolha de Paris como o próximo destino natural para a expansão, segundo David Leiner, presidente de trading cards da Fanatics Collectibles, reflete o momento efervescente da França no setor, onde as vendas da marca registraram um salto de 55% ao longo de 2025. A localização escolhida na Rue Saint-Lazare também fortalece laços corporativos históricos da empresa, como a parceria de dez anos firmada em 2020 com o Paris Saint-Germain e acordos de licenciamento com a Topps, unindo ainda mais o ecossistema do esporte, entretenimento e comércio de itens colecionáveis de alto valor.

O tamanho e a força multibilionária do mercado de trading cards nos Estados Unidos

O mercado norte-americano de trading cards consolidou-se como o principal polo global da indústria de colecionáveis, impulsionado por uma cultura esportiva enraizada e pela forte valorização de itens raros. De acordo com levantamentos recentes do setor, o mercado dos Estados Unidos movimenta cifras expressivas que superam a marca de US$ 10 bilhões anuais, englobando tanto os tradicionais cartões esportivos de ligas como NFL, NBA, MLB e futebol quanto o segmento de jogos de cartas colecionáveis (CCGs).

A América do Norte lidera o consumo mundial, respondendo por 42% a 48% de toda a demanda do mercado global de cartões de esporte. Desse volume, a grande fatia é concentrada no território americano, onde ligas profissionais e parcerias de licenciamento com gigantes do setor — a exemplo da Topps e da Fanatics — movimentam centenas de lojas especializadas, feiras e plataformas digitais de leilão. A preferência dos colecionadores por produtos físicos autenticados e o crescimento das empresas de certificação de notas (como a PSA) sustentam essa expansão contínua, transformando o hobby em um robusto mercado de ativos alternativos.

Quando e onde será inaugurada a nova loja de Paris?

A abertura está marcada para o dia 23 de outubro na Rue Saint-Lazare.

Qual é o tamanho do novo espaço comercial?

A unidade contará com 5.500 pés quadrados de área de varejo, o mesmo tamanho da loja de Londres.

Quais produtos serão o foco principal do estabelecimento?

Trading cards esportivos e de entretenimento produzidos pela Topps, colecionáveis e acessórios para colecionadores.

Como tem sido o desempenho da Fanatics no mercado europeu?

Segundo dados divulgados ao The Athletic, a loja de Londres triplicou suas expectativas iniciais de faturamento, atingindo a marca de US$ 25 milhões (cerca de R$ 137 milhões).