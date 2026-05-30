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Final da Champions: Arsenal busca título inédito contra o PSG; veja histórico

Clubes chegam à decisão com duas vitórias para cada lado em sete confrontos oficiais

Champions League: equipes tentam entrar para a história da competição (Kristian Skeie - UEFA/Getty Images)

Champions League: equipes tentam entrar para a história da competição (Kristian Skeie - UEFA/Getty Images)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 30 de maio de 2026 às 06h03.

Arsenal x PSG se enfrentam neste sábado, 30, em busca do tão sonhado troféu da Champions League. As equipes entram em campo na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria, às 13h, de Brasília.

Fora de campo, a expectativa é enorme; afinal, o PSG vai em busca de seu segundo título, enquanto o Arsenal quer o troféu inédito. Além disso, o confronto servirá como um desempate histórico, já que as equipes possuem um retrospecto bastante equilibrado.

Como é o histórico das equipes?

As equipes se enfrentaram, ao todo, em sete partidas oficiais ao longo da história, somando duas vitórias para cada lado e três empates.

Na temporada 2024/25, os clubes se enfrentaram três vezes, com vantagem para os franceses, que venceram dois dos três jogos. Na fase de liga da Champions League, o Arsenal venceu por por 2 a 0. No entanto, na semifinal, o time de Paris venceu os duelos de ida e volta e garantiu a vaga para a grande decisão. Posteriormente, o PSG levou o título em cima da Internazionale com uma goleada por 5 a 0.

Retrospecto geral das equipes

  • Sete jogos
  • 2 vitórias do PSG
  • 2 vitórias do Arsenal
  • 3 empates

Como chegam as equipes para a decisão?

Para o duelo da final da Champions, ambas as equipes chegam em excelente fase. Os franceses conquistaram o campeonato local e defendem o título conquistado na temporada anterior.

Já os ingleses chegam de forma invicta à decisão com 11 vitórias e três empates. Além disso, conquistaram recentemente o título da Premier League, algo que não acontecia desde a temporada 2003/04.

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