O que explica o sucesso do Arsenal na temporada 2025/26?

O Arsenal pode viver uma temporada dos sonhos e histórica. Os Gunners lideram a Premier League com 76 pontos e estão na semifinal da Champions League, podendo terminar o ano com dois títulos pesados, sendo um deles inédito.

Comandado por Arteta, o clube entra na reta final da temporada europeia como um dos times mais dominantes do continente. Líder e competitivo em todas as frentes que disputa, o clube londrino transformou evolução em consistência e passou a tratar o título não mais como sonho, mas como possibilidade real.

Um time que amadureceu ao longo dos anos

O atual Arsenal é fruto de um processo longo, de muita paciência e amadurecimento. O time passou por temporadas marcadas por oscilações, mas soube ter paciência para colher os frutos.

Arteta foi anunciado em 2019 e trabalhou por seis anos até conseguir deixar o Arsenal nos trilhos e brigando por coisas grandes. Neste período, o time amadureceu, se adaptou perfeitamente e Arteta encontrou equilíbrio entre intensidade ofensiva e segurança defensiva nesta temporada.

Até que na temporada 2025/26, o trabalho de Mikel Arteta atingiu seu ponto mais alto. O treinador consolidou um modelo de jogo baseado. Mais do que executar um plano, o Arsenal demonstra entendimento coletivo, com jogadores ocupando espaços de forma inteligente.

Juventude também é ponto chave no Arsenal

O sucesso também passa pelo talento individual. Bukayo Saka segue como peça-chave no setor ofensivo, enquanto Martin Odegaard dita o ritmo do meio-campo. Já o brasileiro Gabriel Martinelli oferece profundidade e velocidade, ampliando as alternativas do ataque.

Claro que os atletas jovens fazem a diferença, no entanto, o grande diferencial do Arsenal está no coletivo: o Arsenal não depende de um único jogador, mas de um sistema que potencializa todos e que está colhendo os frutos atualmente.

Outro fator determinante é a profundidade do elenco. Ao contrário de anos anteriores, o time consegue manter alto nível mesmo com rotações, algo essencial em um calendário apertado, evitando lesões e problemas físicos nos atletas.

"Sabíamos que esse era o padrão, esse é o padrão das outras equipes da liga, na Europa... e estou muito feliz porque isso nos dá opções. Eles (os jogadores) têm que jogar 70 ou 74 jogos ao longo da temporada. Isso nunca foi feito antes. Quando a intensidade fica tão alta, eles não vão conseguir manter o ritmo, então precisamos de mais jogadores. Os padrões aumentaram. Precisamos de jogadores melhores e isso não é segredo para ninguém", disse Arteta em coletiva após partida da Premier League.

Outro ponto importante, foi a maturidade emocional. O clube investiu em um trabalho de psicologos e de terapia em grupo para conseguir manter o ritmo e o foco nos títulos. Agora, os gunners demonstram mais controle em jogos grandes e menos instabilidade em momentos de pressão, características fundamentais para quem briga por títulos.

Agora, o Arsenal é candidato real a dois títulos de grande expressão. Na Premier League, o clube está praticamente com a mão na taça, embora o Manchester City ainda seja um perigo ao clube. Já na Champions, tem o duelo decisivo contra o Atlético de Madrid para buscar a vaga na grande final.