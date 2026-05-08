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Arsenal e PSG disputam final de consolidação europeia e busca por título inédito

Enquanto os franceses buscam o segundo título do torneio, os ingleses sonham em quebrar o tabu e conquistar o troféu inédito

Kvaratskhelia: Atacante é um dos principais nomes do PSG na temporada ((Foto: Franck Fife / AFP via Getty Images))

Kvaratskhelia: Atacante é um dos principais nomes do PSG na temporada ((Foto: Franck Fife / AFP via Getty Images))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 8 de maio de 2026 às 12h05.

A final da Liga dos Campeões entre Arsenal e Paris Saint-Germain coloca frente a frente dois clubes que possuem grandes investimentos, torcida e expectativa global. No entanto, vivem momentos opostos nos últimos anos.

Enquanto o Arsenal tenta sua primeira Champions League da história e retorna ao protagonismo europeu após anos de reconstrução sob o comando de Mikel Arteta, o PSG quer seu segundo título consecutivo da competição, que o colocaria em um patamar ainda mais alto.

Pelo lado dos Gunners, um elenco jovem, intenso e que veio se consolidando nas últimas temporadas, com Bukayo Saka, Odegaard e Declan Rice. Além do possível título, o Arsenal já fez história ao voltar a uma final de Champions League após 20 anos.

A última vez havia sido na temporada 2005/06, mas perdeu por 2 a 1 para o Barcelona. Desde então, o Arsenal alternou períodos de instabilidade e ausência na competição até retomar espaço entre os protagonistas europeus.

Do outro lado, o PSG segue perseguindo seu principal objetivo, que se tornou prioridade absoluta desde a chegada do investimento catariano ao clube, em 2011. A realidade veio em 2025.

Assim como o Arsenal, os franceses também apostam na juventude e em nomes de peso, como Vitinha, Kvaratskhelia e Dembélé, mas juntam com a experiência de craques, como Marquinhos.

Quantas vezes PSG x Arsenal se enfrentaram na história?

Historicamente, Arsenal e PSG se enfrentaram poucas vezes em competições europeias. O retrospecto mostra equilíbrio, especialmente nos confrontos mais recentes. Nesses confrontos, ingleses e franceses construíram uma rivalidade discreta, mas que foi crescendo nos últimos anos.

Ao todo, foram sete jogos disputados entre eles, com duas vitórias para cada lado e três empates. No último confronto entre as equipes, em 2025, válido pela semifinal da Champions League, o PSG levou a melhor, vencendo por 3 a 1 no agregado e garantindo a vaga para a grande decisão.

Além da disputa esportiva, a final também carrega forte peso simbólico. Para o Arsenal, o título representaria a grande conquista do projeto conduzido por Arteta. Já para o PSG, a conquista significaria a consolidação dos franceses nas prateleiras mais altas do futebol europeu.

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