PSG X Arsenal: que horas e onde assistir à final da Champions League

Paris Saint-Germain (PSG) e Arsenal se enfrentam neste sábado, 30, pela final da Champions League.

A decisão será disputada na Puskás Aréna, em Budapeste, na Hungria. O Arsenal teve uma temporada de sucesso com a conquista da Premier League e agora busca o primeiro título europeu de sua história, enquanto o PSG tenta voltar ao topo do continente.

O clube francês chega à decisão depois de superar o Bayern de Munique em um confronto de placar agregado de 6 a 5. Já os ingleses avançaram após empate por 1 a 1 fora de casa e vitória por 1 a 0 em Londres contra o Atlético de Madrid.

O retrospecto entre as equipes é equilibrado. Nas últimas sete partidas oficiais, foram duas vitórias para cada lado e três empates. Esta será a primeira vez que PSG e Arsenal se enfrentam em uma final continental.

Que horas assistir à PSG x Arsenal

A partida acontece às 13h, do horário de Brasília, neste sábado, 30.

Onde assistir à PSG x Arsenal

O jogo será transmitido pela TNT (TV fechada) e pela HBO Max (streaming).

Prováveis escalações

PSG

Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Zaire-Emery, João Neves e Vitinha; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia.

Técnico: Luis Enrique.

Arsenal

Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Rice, Eze e Odegaard; Saka, Havertz e Trossard.

Técnico: Mikel Arteta.