PSG x Bayern: onde assistir, horário e escalações do jogo pela UEFA Champions League

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 15h38.
O jogo entre PSG e Bayern acontece nesta terça-feira, 4 de novembro, às 17h00 (horário de Brasília), no Parc des Princes, em Paris. A partida é válida pela 4ª rodada da fase de grupos da UEFA Champions League 2025. A transmissão ao vivo será pelo Space e HBO Max.
O confronto coloca o líder PSG diante do vice-líder Bayern de Munique na Champions League, em um embate que promete ser repleto de emoção e alto nível técnico, reunindo duas das maiores potências do futebol europeu.
Técnico: Luis Henrique
Técnico: Vincent Kompany