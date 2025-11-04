Esporte

PSG x Bayern: onde assistir, horário e escalações do jogo pela UEFA Champions League

A partida entre PSG e Bayern é válida pela 4ª rodada da fase de grupos da UEFA Champions League 2025

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 15h38.

O jogo entre PSG e Bayern acontece nesta terça-feira, 4 de novembro, às 17h00 (horário de Brasília), no Parc des Princes, em Paris. A partida é válida pela 4ª rodada da fase de grupos da UEFA Champions League 2025. A transmissão ao vivo será pelo Space e HBO Max.

O confronto coloca o líder PSG diante do vice-líder Bayern de Munique na Champions League, em um embate que promete ser repleto de emoção e alto nível técnico, reunindo duas das maiores potências do futebol europeu.

Onde assistir ao vivo o jogo PSG x Bayern hoje?

A partida entre PSG e Bayern, nesta terça-feira, 4 de novembro, às 17h00 (de Brasília), será transmitida ao vivo pelo Space.

Onde assistir online jogo PSG x Bayern hoje?

O jogo será transmitido pela plataforma de streaming HBO Max.

Prováveis escalações de PSG x Bayern

PSG:

  • Chevalier;
  • Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes;
  • Vitinha, Zaire-Emery, Neves;
  • Kvaratskhelia, Dembele, Barcola.

Técnico: Luis Henrique

Bayern:

  • Neuer;
  • Laimer, Upamecano, Tah, Bischof;
  • Kimmich, Pavlovic;
  • Olise, Kane, Diaz;
  • Jackson.

Técnico: Vincent Kompany

