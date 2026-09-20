Cuba vence Canadá e garante vaga olímpica no vôlei

A seleção masculina de vôlei de Cuba garantiu neste domingo, 20, uma vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 ao derrotar o Canadá na final do torneio classificatório disputado em Moncton, no país norte-americano, segundo a EFE.

A equipe cubana venceu os canadenses por 3 sets a 1, com parciais de 25-21, 25-23, 23-25 e 25-22, e conquistou o único lugar em disputa para a próxima edição olímpica no Campeonato Continental da Norceca (América do Norte, Central e Caribe).

A imprensa estatal cubana destacou o retorno da seleção masculina de vôlei aos Jogos Olímpicos, com manchetes como "Vôlei masculino cubano retorna aos Jogos Olímpicos" e "Cuba garante classificação olímpica de seu vôlei".

O jornal cubano Granma classificou a vitória como uma revanche esportiva, após a equipe ter ficado fora das edições de Tóquio 2020 e Paris 2024. A publicação afirmou que o grupo transformou a terceira tentativa de classificação em um retorno ao palco olímpico, após a última participação em Rio 2016.

O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, também parabenizou a equipe pelas redes sociais. "Volta o vôlei cubano aos Jogos Olímpicos. Em quadra canadense, diante do mesmo rival que um dia tirou nosso sonho, desta vez não houve lamento", escreveu.

A vitória também teve destaque por superar uma derrota recente para o Canadá. Segundo o site Cubadebate, os canadenses haviam vencido Cuba por 3 sets a 0 nas semifinais do Campeonato Continental Norceca realizado no mesmo local.

Na conquista da vaga, os veículos cubanos destacaram as atuações de Yant e López, apontados como líderes da equipe, além dos 14 pontos de Alejandro Miguel González, da defesa de Yonder García e dos nove pontos de Robertlandy Simón, considerado um dos principais centrais da história do vôlei.